DIGISAADE | Milline elektritõukeratas osta ja kas üldse osta?

Kuigi enamik elektritõukse tuleb Hiinast, on Eestis saada ka näiteks Euroopa tootja ja isegi Eesti ettevõtte rattaid. Suure valiku puhul ei teki aga ühte selget paremusjärjestust, vaid pigem erineva sõitjaprofiili jaoks sobivad rattad. See tähendab, et mõni tõuks on parem ekstreemsema sõidu otsijale, teine vastupidavuse ja kolmas käepärasuse poolest.