VIDEO | Robotexi üks vaatemängulisemaid võistlusi on Tallinki veeralli

12. septembril toimus Tallink Eesti kontori basseinis veeralli proovisõit. Oma robotid panid proovile Timmu Tollimägi ja Liisu Miller TTÜ Robotiklubist. Sel aastal toimub veeralli Robotex 2017 raames teist korda ning kannab nime Tallinki veeralli.

Robotexi veeralli on üks vaatemängulisemaid võistlusi robotivõistlusel, tänavu on selle nimeks Tallinki veeralli. Võistluse eesmärk on jäljendada paadiralli sarnast kaasahaaravat ja vaatemängulist võistlust.

“Veeralli on kindlasti üks omanäolisemaid võistlusi, mis pakub päris korralikku väljakutset kõikidele nendele talentidele, keda me üle maailma sellel aastal Robotexile ootame,” kommenteerib Robotexi projektijuht Ave Laas Tallinki võistlust.

„Tehniline areng, innovatsioon, uued lahendused, mis võtavad kokku Robotexil toimuva, iseloomustavad ka Tallinkit ja meie tulevikusuunda. Seetõttu on meil hea meel toetada Robotexi veerallit ja mitmeid teisi projekte, mis tutvustavad Eesti innovaatilisust laiemale maailmale ning edendavad koostööd inseneride ja praeguste Eesti ettevõtete vahel,“ lisab Tallink Grupi müügi- ja turundusjuht Margus Hunt.

Robotex 2017 toimub 24.–26. novembrini Pirital Näituste Messikeskuses, kus kolme päeva jooksul saavad külalised osa robotivõistlusest, tehnoloogianäitusest, konverentsist ja töötubadest.

Sel aastal ootab Robotex rohkem kui 20 000 külastajat, 2500 osavõtjat ja 1300 robotit, kavas on üle 20 robotivõistluse.

Robotex on Euroopa suurim robootikasündmus, Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks soovitakse jõuda maailma suurimaks.

Robotex toimub koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooliga. Tegemist on tehnoloogiaalase kogupereüritusega, kus on tegevusi igas vanuses võistlejale, pealtvaatajale ja huvilisele.

Robotexi aitavad korraldada ja toetavad: Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Riigikantselei, CDP Technologies, Duroc Machine Tool OÜ, SA Tehnopol, Ensto Ensek, Stoneridge, Interflux, Merinvest, Proekspert, Harju Elekter, Oomipood, Flir, Ldiamon, Defendec, Rantelon, Perel Eesti, E-Service, Kentarius, Baltflex, Metaprint, Oshino, Toftan, Vendomar, Abplanalp, Tallink, FinEst Steel, Viking Motors, YEInternational, PKC Group, Makeblock Co., Norma, VEX, Artec Design, Baasjaam, InsPlay, Elfa Distrelec, Hansab, M-Partner, Digipurk OÜ.

Lisainfot leiab Facebookist ja kodulehelt.