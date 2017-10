VIDEO | Nanotehnoloogia kaitseb su vara. Hüvasti, kriimud! Hüvasti, plekid!

Oma vara kaitsmine ei käi nüüdismaailmas ainult kindlustusfirmade kaudu. Väiksemate kahjude eest saab igaüks oma tarbeesemeid – nutitelefone, koduelektroonikat, sõidukeid ja isegi riideid – hoida nanotehnoloogiliste kaitsevahenditega. Eestis loodud tootesari GoGoNano üllatab nii kasutajasõbralikkuse kui ka töökindlusega.

Kehras baseeruv ettevõte Digital Trade Solutions OÜ arendab nanotehnoloogilisi tooteid koostöös Belgia teadlastega ning turustab neid GoGoNano kaubamärgi alt. Praegu on nende arsenalis kolm paljukiidetud relva: nahale ja tekstiilile mõeldud Always Dry, ekraani- ja klaasikaitsevahend Liquid Shield ning auto välispindu puhta ja kriimuvabana hoidev Liquid Skin.

„GoGoNano tooteid on seni ostetud 90 eri riigist ja vastukaja on olnud eranditult positiivne, Eesti turul oleme kindlasti kõige kõrgemalt arenenud tootesari,“ räägib ettevõtte asutaja Kaur Reinjärv.

Nanokaitsevahendid loovad esemete pinnale üliõhukese kaitsekihi. See nanomeetrites mõõdetava paksusega kate hoiab erinevatest materjalidest pindu igasuguste täkete, kriimude ja põrutuste eest, tõrjub vedelikke ning tolmu, samuti kaitseb UV-kiirguse eest. Nii võib sõita läbi pori või mööda kruusateed ilma, et auto räpaseks saaks või väikestest kividest kriimustusi ja täkkeid koguks; riided jäävad puhtaks ja kuivaks hoolimata vihmast või mokast mööda voolanud veinist; ning telefoni või tahvelarvuti ekraan muutub kriimu- ja põrutuskindlaks, erksavärvilisemaks ning vedelikke tõrjuvaks.

GoGoNano tooted on loodud käsitsemiseks tavakasutajale: nende pealekandmine on ülilihtne. Always Dry puhul piisab üksnes rõivaste pinna ühtlasest piserdamisest, teistel toodetel tuleb vahend ka lapiga laiali ajada. Kaitse hakkab toimima juba 15 minuti möödudes ja kestab vähese kulutamise korral kümneid kuid.

„Kui rahast rääkida, siis kogu auto koos velgede ja klaasidega katmine läheb maksma umbes viis eurot, ühest pudelist Liquid Skinist piisab nelja-viie sedaankerega auto katmiseks. Ühest pudelist ekraanikaitsest jätkub 20 nutitelefoni ekraani katmiseks ning Always Dry katab vähemalt kümme paari jalatseid,“ kiidab Reinjärv ettevõtte tooteid. „Meie nanovahendite eripära seisneb süvitsi toimivas koostises, mis toimib ka materjalide sisekius. Seetõttu on kaitse tugevam ja kestab oluliselt kauem – kuni kaks aastat,“ toob ta välja GoGoNano eelised.

VAATA, kuidas GoGoNano kaitsevahendid toimivad!