Populaarsed meelelahutuskanalid Sony Channel ja Sony Turbo hakkavad tänasest levima Balti riikides HD-kvaliteedis

Käes on päev, mil populaarsed meelelahutuskanalid Sony Channel ja Sony Turbo on vaatajaile kättesaadavad kõrgterava pildiga, HD-kvaliteedis. See tähendab, et televaatajail tekib võimalus vaadata parimaid sarju ja mängufilme oluliselt parema kvaliteediga. Eestis on kanalite HD-versioonid nähtavad Telia Eesti, Starmani ja STV võrkudes.

“Sony kanalid on tegutsenud Balti riikides aktiivselt juba seitse aastat ja nende populaarsus on jätkuvalt kasvanud, seepärast me investeerimegi oluliselt paremasse vaatajakogemusse ja täiendavasse kvaliteetsesse sisusse, et kasvava auditooriumi vajadustele paremini vastu tulla,” ütles Lyle Stewart, Sony Pictures Television Networks Eastern Europe'i asepresident.

“Eesti, Läti ja Leedu telemaastik on jõudnud punkti, kus HD on iseenesestmõistetav edastusviis. Suuremal osal vaatajatest on tehniline võimekus HD-kanalite vastuvõtuks. Seetõttu leidsime, et on sobiv aeg meie kanalite kvaliteedi viimiseks järgmise põlvkonna standardile. Ühtlasi on meil hea meel, et Sony Pictures Television Networks suurendas oluliselt investeeringuid kanalite programmi, mis toob lähiaastail ekraanile järjest uusi tippsarju,” lisas kanalite ametliku esindaja Wide Media OÜ juhatuse esimees Risto Rosimannus.

Telekanali Sony Channel kavas on kvaliteetsed krimisarjad, komöödiad, ajaloolised kostüümidraamad ja auhinnatud draamasarjad. Sony Turbo on kanal märuli-, seiklus-, müstika- ja ulmefännidele.

Täna alustab geniaalne telesari “Kaardimaja”, jõuline ja originaalne pilguheit suurte võimumängude ja uskumatute inimsuhete maailma, mis defineeris ümber kvaliteettelevisiooni mõiste. Krimidraamade austajatele pakub närvikõdi “Unustamatu” ja põnevust lisab koomiksil põhineva fantaasiasarja “Välk” ahjusoe kolmas hooaeg. Julge märulisari “Spartacus” ei jäta külmaks ühtki teravate elamuste otsijat. Glamuuri ja romantikat toovad ekraanile professionaalse pidutseja Paris Hiltoni tõsielusari “Paris Hilton Best Friend” ja skandaalne draamasari “Masters of Sex”.

Wide Media tähistas märtsis oma 12. tegutsemisaastat ning on Baltikumi ja Skandinaavia suurim rahvusvaheliste telekanalite levitaja, vahendades nendes regioonides üle kolmekümne telekanali. Ettevõte pakub kanaleid pea kõikides žanrites: laste-, spordi-, dokumentaal-, filmi-, meelelahutus- ja muusikakanalid ning täiskasvanutele mõeldud kanalid. Portfelli kuuluvad kanalid: Sony Channel ja Sony Turbo; Baltikumi number üks lastekanal Kidzone TV ja premium-lastekanal Kidzone+; erinevad Viasat Worldi kanalid, näiteks Viasat History, Viasat Nature, TV1000, TV1000 Action; spordikanal Setanta Sports; ja paljud muud.