Pole nali: Volkswagen müüb vorste isegi rohkem kui autosid

Volkswurst-Currywagen!

Volkswagen on autode tootmisega tegelenud alates 1937. aastast. Tänu tootmise pidevale laiendamisele ja katuskontsernile Volkswagen Group, mis hõlmab hulka autootjaid nagu Audi, Bentley, Porsche jt, on ettevõttest 80 aastaga kujunenud suuruselt teine autotootja maailmas.

On siiski üks toode, mida Volkswagen müüb rohkem kui liiklusvahendeid — nimelt vorst!

Ettevõte on alates 1970. aastate algusest oma Wolfsburgi tehase lähedale rajatud lihakombinaadis tootnud töötajate tarbeks poolvürtsikat saksa vorsti (sks currywurst).

Sakslased armastavad vorsti — ainuüksi karrivorste pistetakse Saksamaal aastas pintslisse sadu miljoneid.

Volks-vorstid müüvad isegi suuremas koguses kui Volkswageni autod. (Foto: AFP)

Tootmise algusaastatel jätkus Volkswagenil omatoodetud vorsti vaid töötajatele, väliskülalistele ja potentsiaalsetele klientidele, kuid praegu on vorstid — alul vaid Saksamaa, nüüdseks aga veel üheteistkümne riigi — üldsusele saadaval olnud juba mitu aastat.

Volks-vorstid on just viimasel ajal muutunud nii populaarseks, et neid müüaksegi juba kokku rohkem kui Vokswageni kaubamärki kandvaid sõidukeid.