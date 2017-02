Obama17: ebareaalne netihääletus ihkab Barack Obamat Prantsusmaa järgmiseks presidendiks upitada

Prantsusmaa uue presidendi valmiskampaanias pettunud inimesed on algatanud uue petitisooni, mis mõjub vaat et aprillinaljana. Aprillini aga aega pole – juba märtsi alguseks (ja 1. märts on juba kolmapäeval) loodetakse kokku saada miljon häält.

Petitsioon sai alguse sel esmaspäeval ja täna hommikul oli netiküljel obama17.fr hääli koos 30 000, nii et sellise tempo juures tundub miljoni püüdmine siiski ebareaalne. Vähe sellest - ka algatuse autorid tunnistavad, et tegelik võimalus Barack Obama presidendiametisse astumiseks on praktiliselt null. Põhjus on lihtne – seaduste kohaselt peab president olema prantslane, mida Obama mõistagi ei ole. Neli kolmekümnendais prantslast, kes algatuse taga on, nentisid, et tegu on lõppkokkuvõttes siiski naljaga.

Veebiportaal The Verge suhtles eile õhtul ühe algatuse taga seisva inimesega, kes palus end nimetada lihtsalt eesnime pidi Antoineks. Too ütles, et tema ja ta kolm sõpra otsustasid veebikülje Obama17 luua frustratsioonist ja pettumusest praegustes Prantsusmaa presidendikandidaatides ning valimiskampaanias.

„Tahtsime lihtsalt öelda, et meil on neist tüüpidest kõrini,“ lausus Antoine. „Valimiskampaanias räägitakse ainult (paremtsentristi François) Filloni skandaalidest või (paremäärmuslase Marine) Le Peni edust, nii et me mõtlesime, et miks mitte.“ Sellest lähtuvalt ütles toosama Antoine, et on väsinud pidevalt kahe halva vahel valimast ning eelistaks pigem tõeliselt inspireerivat kandidaati ja ainus president tervest maailmast, kes teda eales nii tundma on pannud, on Obama. Nii jõudiski Pariisi tänavatele 500 Obama plakatit hüüdlausega „Ou on peut“ ehk „Yes we can“ ehk „Jah, me suudame“.