Kuidas Office 365 filmistuudio töö kergemaks teeb?

Animatsiooni- ja filmistuudio Smoked Sparrow tegevjuht Jakob Kangur avaldab, kuidas kontoritarkvara Office 365 ettevõtte töö targemaks ja kergemaks muudab.

„Kui inimesed loevad meie kohta, et oleme animatsiooni- ja filmistuudio, siis tekib neil paratamatult ettekujutus, et meie päevad mööduvad ainult stuudios värvilisi asju joonistades või võtteplatsil kaamerat kiigutades. Tegelikult moodustab see osa tööst heal juhul veerandi. Ülejäänud kulub kõige selle ettevalmistamiseks,“ sõnab Kangur.

Tema sõnul on Smoked Sparrow ülesanne luua eelkõige tehnoloogia suhtes selgust ja mõistmist ning produktsioon on selle saavutamiseks lihtsalt üks vahend. „Üsna harilik stseen meie kontoris on hoopis selline, kus vaieldakse toodete ja teenuste üle ning soditakse vildikatega akende peale, et sõnumit visandada. Aga kui õhtul akna taga pimedaks läheb või kui on vaja oma arvutiekraani taha eemalduda, on OneNote see koht, kus omavahel mõtteid, moodboarde, skeemikesi ja kavakesi edasi vahetada,“ märgib Kangur.

Nii saab iga video enne tootmisse suunamist alati kõigepealt paberi peal valmis – tekst koos sõnumiga, mis pilti saadab, ja tabel koos kirjeldusega, mis iga lause juures pildis toimub.

See dokument saab omakorda kõikide edasiste tegevuste aluseks. Kõigepealt läheb dokument kliendile kinnitamiseks või muudatusettepanekute tegemiseks, seejärel hüppab välja helistuudios häälnäitleja noodipuldist ning lõpuks on see klammerdatud iga asjaliku inimese külge, kes hiljem võttel toimetab.

„Et kõigil oleks aga alati värskeimad stsenaariumid, eelarved ja kõik muud projektiga seotud dokumendid silme ees, hoiame neid keskselt OneDrive'i pilves. Nii on meie kontor asukohast, seadmest ja olukorrast sõltumatu, mis on meie jaoks väga oluline,“ nendib Kangur.

Kuna Smoked Sparrow iga projekt on erinev, on projektidel alati ka pisut erinev meeskond. Sellele vaatamata peab informatsioon liikuma kõigi osaliste vahel operatiivselt.

„Rakendus Teams võimaldab tuua kogu meie projektisuhtluse ja -failinduse ühte kohta. Vajadusel saame moodustada tiimi sees ka väiksemaid gruppe, kes saavad kiirelt oma vastutusala probleemid iseseisvalt lahendada. Nii on müra oluliselt vähem,“ lisab Kangur.

Tema kinnitusel hindab ettevõtte meeskond Office 365 juures kõige enam seda, et tarkvara pakub taustal olulist tuge, kuid ei tõmba endale samas kunagi liiga palju tähelepanu. „Selles mõttes on see kui hea produktsioon – õmbluskohti näha ei ole.“

