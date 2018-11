Kõrvasõbralikud klapid on kihvt jõulukink ja ei riku kuulmist

SISUTURUNDUS RUS

BuddyPhones

Kui tead mõnd last, kes väärib väärt kinki, tasub mõelda kõrvaklappidele, mille kõige suuremaks plussiks on see, et lapsevanem saab kontrollida nende maksimaalset helituguvust.

Just sellised kõrvaklapid on BuddyPhones. Tehtud spetsiaalselt kuni 12-aastastele, kelle kuulmisorganid on valju heli suhtes alles väga tundlikud. Kokku on BuddyPhonese viis seeriat, alates kõige lihtsamatest juhtmega klappidest kuni päris võimekate pillideni, millel muude omaduste seas ka Bluetooth ühenduvus ja veekindlus, mis lubab pillata neid porilompi või kuulata muusikat ka vannis. Detsibelle kontrollivate klappidega on kaasas kleepsud, et oma uut vidinat veel ägedamaks muuta. Erilised on BuddyPhonesid sellegi poolest, et võimalik on kuulamiselamust semudega jagada spetsiaalse pistiku abil, mis lubab heliallikaga ühendada veel teisedki kõrvaklapid. Kõrvasõbraliku jõulukingi hinnad algavad 16 euro piirimailt. Tippude tipu – IP67 veekindlusega mudeli saab Sony Centeri Mustalt Müügillt praegu kätte 25% soodsamalt. Kampaania kestab vaid selle pühapäevani. Seotud lood: Lastele loodud kõrvaklapid säästavad kuulmist ja vanemate närve Vaata soodushindu e-poest! BuddyPhones kõrvaklappidest saad aga rohkem lugeda siin.