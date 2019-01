Kõige huvitavam aeg: aasta ülikoolis

"Aasta ülikoolis" pole ainult uue aastaga sobiv lennukas ja paljutõotav mõte, vaid Tallinna ülikooli avatud õppe programm neile, kes tahavad ennast kvaliteetsete teadmistega täiendada.

Kuus aastat tagasi avatud programm osutus kohe väga populaarseks. Tavaliselt on aastaks ülikooli astunud ligi sada inimest aastas. Eesti tingimustes on see muljet avaldav number.

Täna võib kogemuste põhjal öelda, et aasta ülikoolis sobib suurepäraselt nii täiskasvanutele, kes vajavad sisukamat alternatiivi tavalistele kursustele, kui ka noortele, kes alles otsivad seda päris oma eriala.

Laulja ja lastekirjanik Evelin Samuel-Randvere õppis avatud akadeemias eesti keelt ja kirjandust ning oli väga rahul: "Loengud olid väga-väga põnevad. Kui ainult oleks olnud võimalus tudeerida päevaõppe vormis, kus loengute osakaal suurem!" Ta soovitab avatud akadeemiat kõigile, kes tahavad end erialaselt täiendada: "On imeline ajastu, kus igaüks võib igal ajal õppida, mis teda huvitab!"

Programmi "Aasta ülikoolis" õppekavade valik on väga mitmekülgne, ulatudes ärikorraldusest ja kommunikatsioonist kirjaliku tõlke ja keeletoimetamiseni. Kokku on programmis kolmteist õppekava nii praktilisemate kui ka teoreetilisemate huvidega inimestele. Lisaks ei pea õpingud piirduma vaid ühe aastaga. Kes soovib neid jätkata, saab valida sobivaid aineid Tallinna ülikooli tasemeõppest ja omandada need täienduskoolitusena.

Täiendusõppe peamine pluss on väiksem koormus kui tasemeõppe üliõpilastel. Samas, osa õppetööst toimub koos sama eriala tudengitega kas päevaõppes või sessioonõppes.

Täiendusõppe tudengid peaksid arvestama koolis käimiseks poolteist tundi nädalas. Mõistagi lisanduvad sellele iseseisvaks õppimiseks kuluvad tunnid.

Kirjeldatud õppimisvõimalus on tasuline ja õppemaks kujuneb vastavalt valitud ainepunktidele. Tasuda saab seda mugavalt poolaasta kaupa.

Ainult olulisest: täiendusõppeprogramm "Aasta ülikoolis"

Sobib töö kõrvalt täiendusõppeks, aga ka noortele, kes otsivad oma eriala.

Valikus 13 õppekava Tallinna ülikooli põhivaldkondadest.

Paindlikum õppekoormus, head võimalused oma aja planeerimiseks.

Registreerimine ja õppetasu arvestamine on semestripõhine. Õpinguid saab alustada kas septembris või jaanuari lõpus.

Juhul kui ei ole võimalik mõnes aines osaleda, siis ainesse ei registreerita ja selle aine eest maksma ei pea.

Läbitud õppekava annab eelduse jätkamiseks eksternina vastava bakalaureuse või magistri õppekaval.

Programmi "Aasta ülikoolis" õppekavadega saab lähemalt tutvuda programmi kodulehel.

Kevadsemestril õppimiseks saab esitada avaldusi 3. veebruarini.

