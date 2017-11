Edukas igal alal? Elon Muski uusim menuprojekt on... nokamüts

Näiteks pole Muski haibitud Hyperloop-kiirtranspordi algatus reaalsete edusammudeni jõudnud, mis selle kriitikute ja naeruvääristajate suud sulgeks, aga mees suutis sellest ikkagi juba ühe eduloo "välja imeda".

Musk asutas nimelt Hyperloopi toimimiseks vajaliku tunneli loomiseks möödunud detsembris puurimisfirma The Boring Company, mille kodulehel võib 20 USA dollari (16,9 euro) eest osta firma logoga nokamütse.

Nokakas saabus müügile tänavu oktoobris ja Muski väitel on see ruttu väga popiks muutunud. Boring Company olla mütsimüügist teeninud juba 300 000 dollarit (253 520 eurot).

Musk nimetas seda Twitteri-säutsus naljatlevalt mütsi-esmapakkumiseks (ingl initial hat offering), mis parodeerib vist firmade börsilejõudmise terminit (ingl initial public offering ehk lühidalt IPO).

Initial Hat Offering going great w over $300k in hat sales already! Thanks for buying our super boring hat. You rock, figuratively & literally. All cash goes directly towards more boring.— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2017