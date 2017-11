Argentina kadunud allveelaevnikud on nüüd juba kindlas surmaohus

Möödunud nädalavahetusel saime lugeda, et Argentina merevägi otsib juba mitu päeva oma kadunud allveelaeva.

Atlandi ookeani lõunaosas läks kaduma Argentina mereväe allveelaev ARA San Juan, pardal 44 meeskonnaliiget, mis oli teel oma alalisse Mar del Plata väebaasi.

Argentina merevägi kaotas sellega kontakti 15. novembril riigi idarannikust umbes 430 kilomeetri kaugusel, põhjuseks usutavasti alust tabanud tõsisem elektririke.

Argentina mereväe pressiesindaja jagas eile meediale infot veidrate häälte kohta, mis registreeriti kolm tundi pärast seda, kui kontakt allveelaevaga oli katkenud. Häälte asukoht: umbes 77 kilomeetrit ARA San Juani viimasest teadaolevast asukohast põhja poole.

See on hetkel teadaolevalt otsijate ainus "niidiots". Kümned eri riikidest saabunud laevad ja lennukid on alust otsinud, seni tulutult.

On usutav, et ARA San Juan viibib merepõhjas ega saa mingil põhjusel enam pinnale tõusta. Hapnikuvarudest peaks jätkuma umbes nädalaks, mis tähendab, et kui alus ei saa enam värske õhu kätte, siis on pardalolijad surmaohus – eeldades, et nad enne polnud.

ARA San Juan on Saksamaal valminud 66 meetri pikkune allveelaev, praeguseks 34 aasta vanune.