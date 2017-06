Millised on nutiteleri põhilised funktsioonid ja omadused?

Samsung QLED nutiteler

Samsungi korraldatud uuringust selgus, et iga kolmas eestlane pöörab uue teleri soetamisel kõigist omadustest enim tähelepanu just nii-öelda nutikatele lahendustele. Milline täpselt on üks nutiteler ja kuidas valida seadet, mis oma nutikate omaduste põhjal on pikas perspektiivis ka kasulik – vastus peitub Samsungi uues QLED teleris ning selle uuenduslikes tehnoloogiates.

Üks pult kõigi seadmete tarbeks Samsungi täiustatud telekapult Samsung One Remote Control muudab teleri ning kõigi ühendatud lisaseadmete, näiteks digibokside, mängukonsoolide ja Blu-Ray mängijate kasutamise eriti mugavaks. Puldi abil võimalik kasutada kõiki Smart TV lahendusi ka häälkäskluse kaudu. Vaatamata puldi arvukale funktsioonide pagasile on selle disain siiski minimalistlik ja ilus. Seadmete automaatne tuvastamine Kuni praeguseni tuli seadet teleri külge ühendades mängida hiljem äraarvamismängu ja mõistatada, millisesse pessa näiteks mängukonsooli juhe sai pandud ja valida õige kanal. QLED TV-ga taolisi probleeme ei ole. Nimelt saab telekas seadme ühendamisel kohe aru, millega tegu ja kuvab seejärel seadet juba vastava nimega. Mugav kasutamine nutiseadme kaudu Samsungi Smart View rakendusega, mis on saadaval nii Android kui ka iOS operatsioonisüsteemidele, on soovitud sisu ja põhilised Smart TV lahendused vaid mõne näpuvajutuse kaugusel. Nutiseadmes erinevate Smart TV funktsioonide vahel sirvimine ei häiri samal ajal teiste pereliikmete teleripildi vaatamist. Nutiseadet teleripuldina kasutades saab lihtsa vaevaga näidata ekraanil oma fotosid ja videoid ning soovi korral kasutada ka sotsiaalvõrgustikke. Sisu täpselt nii, nagu seda soovid Teleri omanikul on võimalus sättida oma äranägemise järgi ka rakendusteekraani ehk Smart Hubi. Lahendus toob kõik hiljuti kasutatud rakendused — näiteks Netflixi või Youtube’i — kokku ühele ekraanile. See tähendab, et enam pole lemmiksisu leidmiseks tarvis sirvida eri menüüde vahel. Korralik meelelahutus Mänguhuvilistele pakub kindlasti rõõmu QLED TV ekraani resolutsioon ja tehniline võimekus. Enam pole tarvis kasutada lisaseadmeid, et näiteks arvutit teleriga ühendada ja mängude maailma on võimalik nautida ilma tehniliste muredeta või häireteta. Uuringust Internetipõhise uuringu korraldas käesoleva aasta maikuus Samsung Electronics Baltics koostöös uuringufirmaga OMD Snapshots. Uuringus osalesid erineva majandusliku taustaga inimesed vanuses 15-70. Kokku vastas uuringu jaoks küsimustele 702 inimest Lätist, 866 Leedust ja 500 Eestist. Lisainfo: samsung.ee