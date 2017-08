VIDEOEKSPERIMENT | Hääbuv kunst? Kui usaldusväärne ikkagi on fotorobotiga loodav pilt?

Kes ei oleks näinud vähemalt ühte filmi, kus kurikael tabatakse tänu tunnistaja abiga tehtud robotfotole? Texases Houstoni politsejaoskonnas töötab kunstnik, kelle piltide põhjal on väidetavasti kätte saadud isegi üle tuhande kurjategija. Ent kas on võimalik, et turvakaamerad ja muud moodsad tuvastusviisid on vana kooli kunsti koogist apla suutäie hammustanud? Uurisime järele.

Katsetasime Eesti politsei käsutuses olevat fotorobotit, söötes eksperimendi korras talle ette ühe kõigile tuttava eestlase tunnused ja... tulemusi vaata juba videost!