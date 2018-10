VIDEO | Vaata, kuidas paigaldati Tele2 töötajatele nahaaluseid kiipe

Tele2s hakkab NFC nahaalune kiip esialgu asendama vaid praegust uksekaarti, millel on kõik kaardiga võrdväärsed võimalused. Kiibi kasutusvaldkond laieneb aga pidevalt ning soovi korral saab inimene sellele tulevikus programmeerida ka teisi funktsioone, alates auto käivitamisest kuni kodu ukseluku avamiseni.

Sarnast NFC kiipi sisaldavad nii roheline bussikaart kui ka panga viipekaart.

Kiibitud inimesi on Ülemiste linnakus, kus Tele2 töökodu asub, juba kolmes nimekas ettevõttes ja tehnoloogia töökindlus on igati testitud. Esimesena kiibi saanud Ülemiste City arendaja Mainor Ülemiste juhatuse esimehe Margus Nõlvaku sõnul on ta ise kiipi juba üle aasta kandnud, samuti pool tema meeskonnast.

“See teeb tööelu tõepoolest väga palju mugavamaks, seetõttu pakume seda ka oma klientidele teenusena. Ootame pikisilmi, et tehnoloogiaettevõtted aga miks mitte ka meie linnaku värskeim liituja Tele2 arendaks tehnoloogiat edasi ja saaksime kiipidele uusi mugavusteenuseid juurde. Tehnoloogiliselt võiks ju sarnast kiipi koostöös finantsasutustega kasutada pangakaardina või koostöös riigiga suisa ID-kaardina,” lisas Nõlvak.