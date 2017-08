Venemaa üritab illegaalsetele lõbulendudele lõppu teha, sel aastal juba 14 hukkunut

Venemaal on eriti viimasel ajal moodi läinud klientidele pakutavad lõbulennud erinevate lennuvahenditega, kusjuures enamasti pole taevasse tõusjad isegi teadlikud nendega seotud turvariskidest.

Kokku 13 õnnetust, neist kuus saatuslikud, nõudes kokku 14 inimelu, on sel aastal Venemaal kirja pandud, teatab Venemaal lennuliiklust korraldav Rosaviatsija.

Mureks on just see, et reklaamid, millega kutsutakse turiste Venemaal lõbulendudele (selge see, et raha eest), on viimasel ajal laialt levima hakanud, kirjutab FlightGlobal.

Kui juulis amfiiblennuk Hydrosamolet Che-23M Abhaasias alla kukkus, ilmnes, et lennu korraldajatel olid võltsitud dokumendid. Kui aga augustis 2015 põrkasid õhus kokku Cessna U206 lennuk ja Robinson R44 helikopter, ilmnes, et Cessna operaatorfirmal puudus üldse lennunduse litsents. Mullu novembris kukkus Adleris alla Airbusi helikopter AS350, surma sai kaks reisijat kuuest. Tänavu hukkunuid juba 14.

Võimud on tuvastanud selliste lõbureisidega seotud avariide põhjuseks madallennul kokkupõrkeid maapealsete takistustega, demonstratiivsete manöövritega kaasnevat kontrollikadu lennuvahendi üle, ja valearvestusi lennukit ümbritseva ruumi osas. Seega, selliste lendude piloodid ei tule lendamisega toime.

Samal ajal muide, kui Rosaviatsija üritab kohalikke võime sundida lõbulende ohjeldama, pakub Moskva lähedal paiknev õhuväebaas Sokol lausa eraisikutele lõbulende hävitajatega Mig-29.