Vene ametivõimud: reisilennuk An-148 võis alla kukkuda pilootide vea tõttu

Moskvast Domodedovo lennuväljalt pühapäeval Orskisse teele asunud lennuk kukkus alla vaid mõni minut pärast starti. Kõik kahemootorilise Antonov An-148 pardal olnud 65 reisijat ja 6 meeskonnaliiget hukkusid.

Associated Pressi teatel ütles riikidevaheline lennunduskomitee (MAK) täna pärast lennusalvesti materjalidega tutvumist, et õnnetus juhtus pärast seda, kui piloodid nägid lennuki kahel kiirusnäidikul erinevaid näite. Need andsid aga valeinfot seetõttu, et piloodid ei lülitanud lennuki mõõtmissüsteemi soojendust enne õhkutõusmist sisse.

Esialgse versiooni järgi seadsid piloodid pärast starti Domodedovolt õhkutõusmist lennuki autopiloodile, mis on tavapärane protseduur. Kuid siis nägid nad vastukäivaid kiirusnäite ja läksid üle käsitsijuhtimisele. Seejärel kukkus lennuk alla.

Komitee teatas, et see, mis täpselt pärast käsitsijuhtimisele üleminekut toimus, on veel ebaselge. Ent kinnitati, et kiirusenäidikute valeandmed võisid olla faktoriks, mis lennuki allakukkumise põhjustas. Veel on teada niipalju, et ilmselt purunes lennuk kokkupuutel maaga, mitte õhus.

Varasemalt on teatatud, et lennuki kapten oli otsustanud enne starti lennuki jäätõrjest loobuda. Selle otsuse võtab vastu meeskond sõltuvalt ilmaoludest ja lennuki seisukorrast.

Lennuki kaptenil oli seljataga üle 2000 lennutunni ja kaaspiloodil oli neid üle 800. Saratovi lennufirma, kellele alla kukkunud reisilennuk kuulus, teatas, et firma lennukiparki kuulub veel viis An-148 lennukit, mille kasutamine peatatakse ajutiselt.

Popular Mechanics kirjutab, et üleeilse õnnetuse puhul saab paralleele tõmmata aastal 2009 toimunud tragöödiaga, kui Air France`i lend 447 üle 200 inimesega pardal merre kukkus. Pärast aastatepikkusi otsinguid ja õnnetuse põhjuse uurimist leiti lõpuks selgitus: lennuki mõõtmisseadmestikku kuulunud nn Pitot` torud, mida kasutatakse gaasi kogurõhu mõõtmisel, olid jäässe läinud. See viis vigu täis tegevusahelani, mille viimaseks vaatuseks oli lennuki allakukkumine.