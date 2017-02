Toomas Uibo: vastus küsimusele, kas Nordica parseldas end võileivahinna eest LOTile?

Me võime selle siin nimetada ka Toomas Uibo lennukooliks. Ja tänast lugu esimeseks õppeaineks, mille äraõppimise eest iga lugeja saab minult isiklikult kohe kümme ainepunkti. Algatuseks saame teada, kas rahvuslik lennukompanii Nordica parseldas end võileivahinna eest Poola LOTile?

Olgu kohe öeldud, et pealkiri on selline seepärast, et Sa kulmu kergitaksid ja selle õppematerjali läbi loeksid. Hakkame pihta!

Kes nüüd viitsib natuke netis surfata see leiab kerge vaeva ja väikese raha eest üles andmed mis näitavad, et nii Nordica (Nordic Aviation Group AS) kui ka Transpordi Varahalduse AS, kuhu riik investeeris kokku ca 70 miljonit on imelikul kombel endiselt 100% riigi omanduses.

Seega jätame nüüd meelde, et Eesti riik pole oma investeeringuid poolakatele maha parseldanud. Check! Seda esiteks.

Teiseks: mida see LOT ehk Polskie Linie Lotnicze siis ikkagi sai? Nordic Aviation Group AS-il on tütarfirma nimega Regional Jet OÜ, mis on oma sisult operaatorfirma ja osutab lennuteenust nii Nordicale kui ka LOTile. Võimalik, et tulevikus veel teistelegi lennuettevõtetele.

Regional Jet OÜ varaks oli ja on palju pabereid, manuaale, litsentse, lepinguid ja hulk väga tublisid eesti inimesi aga mitte ühtegi oma lennukit ega riigi poolt sisse pandud miljoneid. Lennukid on endiselt ilusti Transpordi Varahalduses, mille omanikuks on 100% Eesti riik.

Seega jätame siis jällegi meelde, et kui LOT ostis “võileivahinnaga” ettevõtte, kuhu riik investeeris meeletud miljonid, siis see väide on vale! LOT ostis end Nordica tütarfirmasse.

Samuti ei riigistatud Nordicat LOTile. Need kaks firmat on endiselt täiesti eraldiseisvad ettevõtted kuid jagavad ühist kommertsplatvormi!

Selle tehinguga näitab Poola lennufirma oma usaldust meie ärimudelisse ja pühendumust koostööle. Nordical on seljataga esimene aasta, mille kohta võib öelda, et me saime rattad maast lahti. Edasi saab minna ainult põnevamaks ja paremaks.

