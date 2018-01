Texase erafirma hakkas nüüd, aasta pärast riiklike otsingute lõppu kadunud Malaisia reisilennukit otsima

Lennuõnnetus juhtus juba peaaegu neli aastat tagasi ja aasta tagasi tõmmati valitsustepoolsetele otsingutele joon alla.

Associated Press ütleb, et nüüd asus asja kallale USA-st Texasest pärit firma nimega Ocean Infinity, mis saatis uurimislaeva juba India ookeani lõunaossa tööle. Kõnealune Boeing 777 (lend MH370) jäi kadunuks mäletatavasti 2014. aasta 8. märtsil, olles startinud Kuala Lumpurist Pekingi suunas. Selle pardal oli 227 reisijat ja 12 meeskonnaliiget.

Malaisia, Hiina ja Austraalia valitsused lõpetasid peaaegu kolm aastat väldanud otsingud eelmise aasta jaanuaris. Austraalia transporditurvalisuse büroo nentis oma lõppraportis, et otsingute tulemusena ei saanud ametivõimud lennuki hukkumise põhjuse või selle hukkumispaiga kohta midagi täpsemat teada.

Tegu oli kõige ulatuslikumate tänapäevaste lennukiotsingutega ajaloos. Hoolimata sellest, et lisaks ookeani kammimisele uuriti põhjalikult satelliidifotosid ja pärast seda, kui mõned lennukirusud India ookeani idaosa saarte ja Aafrika randa kandusid, ka hoovusi, lõpetati otsingud pärast 1046 päeva kestnud operatsiooni 17. jaanuaril 2017 tühjade kätega. Otsing oli erakordselt keeruline veel seepärast, et pärast esimest 38 minutit lendu ei saadud lennukilt mitte ühtegi raadiosignaali ja süsteemid, mis pidid automaatselt lennuki positsiooni edastama, lakkasid töötamast.

Malaisia transpordiminister Liow Tiong Lai ütles, et Texase firma pakkumise kohaselt võtavad nad tasu ainult siis, kui nad tõepoolest lennukivraki leiavad. Seni ei pea valitsus neile midagi maksma. "See tähendab, et Ocean Infinity on nõus läbi kammima 25 000 ruutkilomeetri suuruse ala Austraalia vete lähedal, mille ekspertgrupp potentsiaalse allakukkumispiirkonnana määras," ütles minister, lisades samas, et liiga palju lootusi hakkajate teksaslaste peale ei panda.

Ocean Infinity teatas, et uurimisalus nimega Seabed Constructor sõitis Lõuna-Aafrika Vabariigis asuvast Durbani sadamast välja möödunud teisipäeval ja neil on plaanis ära kasutada hetkel sealkandis valitsevaid soodsaid ilmatingimusi, et liikuda otsingupaigale.