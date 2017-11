Telefonid, mis arvestavad vanemaealiste vajadusi

Aina rohkem tervena elatud aastaid ja pikenev eluiga tähendavad, et 2040. aastaks on arenenud riikides üle 65-aastasi inimesi ligi kolmandik kogu rahvastikust. Aastate jooksul halvenevad kuulmine ja nägemine ning ka sõrmede tundlikkus. Tootedisainis ja nutikate toodete puhul arvestatakse neid tegureid aga vähe, rääkis vanemaealistele telefone tootva Doro kategooriajuht Jörgen Nilsson.

„Paljudel ettevõtetel on noored justkui kinnisidee ja seeniore ei nähta sihtrühmana,“ ütles ta. Samas on tegemist väga kiiresti kasvava elanike grupiga, kes vastupidi stereotüüpsele „vanade ja torisevate“ kuvandile soovivad ajaga kaasas käia ning kasutada nüüdisaja teenuseid. Ealiste iseärasuste tõttu ei tundu neile tänapäeva nutitelefonid mugavad. „See juhtub kunagi meie kõigiga,“ lisas Nilsson.

Tema sõnul on kolmandikul üle 65aastastest kuulmisprobleemid. Eri toonide kuulmisvõime väheneb, samuti tunnetus, mis suunast heli tuleb. Halveneb ka inimkõne mõistmine mürarikkas keskkonnas. Peaaegu kõigil üle 65 aasta vanustel inimestel on kehvem silmanägemine, mis väljendub eri värvide ja heledustasemete tajumises, kaugel ja lähedal asuvate detailide märgatavuses ning vaatevälja ahenemises. „Selliseid muutusi arvestavad aga väga vähesed tooted,“ tõdes Nilsson, kelle sõnul ei saa inimesed seepärast kasutada tooteid ja teenuseid, mis neile huvi pakuvad. Vanemaealiste inimeste vajadusi arvestades ongi eesmärk kohandada uusi tehnoloogiaid ja seadmete võimalusi nii, et need oleks arusaadavad ning lihtsalt kasutatavad.

Doro telefone arendades keskendutakse neljale peamisele nüansile: nägemine, kuulmine, kasutusmugavus ja tunnetus. Tähtis on see, et telefon püsiks mugavalt käes – sellele peaksid kaasa aitama käepärane kuju, teravate nurkade ja servade vältimine ning suured klahvid, mis on üksteisest piisavalt eraldatud ja hästi valgustatud. Ka helitehniliselt ei piisa lihtsalt tugevuse suurendamisest, vaid vaja on arvestada just neid sagedusi, mida vanemaealised enam nii hästi ei kuule.

Vähetähtis pole ka kasutajaliides. Näiteks Doro telefonide kasutamisel on vaja liikuda vaid üles-alla, mitte vasakule-paremale. Doro Androidi-põhised nutitelefonid on tehtud lihtsa kasutajaliidesega, mis ei keskendu mitte teenustele ega rakendustele, vaid tegevustele. „Isegi noortel on äpirägastikus keeruline orienteeruda, mis me siis veel vanematest räägime, kuid ka nemad tahavad saata lastelastele pilte või tekstsõnumeid. Nad ei soovi vaevata oma pead sellega, mis programmi tuleb üheks või teiseks tegevuseks kasutada,“ selgitas Nilsson. Samast mõttelaadist lähtub ka nuputelefonide kasutajaliides, mis võimaldab kasutajatel teha soovitud tegevusi kiiresti ja loogiliselt. Rakenduste nimede asemel on põhikohal käsklused, nagu „Saada pilt“ või „Kuula muusikat“.

Vanemaealistele suunatud disainist ja funktsionaalsusest rääkides toob Nilsson kokkuvõttes välja vajaduse rõhutada muutunud taju ning pakkuda tooteid, mis aitaksid seda kompenseerida ja uut tehnoloogiat täisväärtuslikult kasutada.

