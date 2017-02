Soomes juba kisma Tesla-tehase asukoha üle, kuigi Tesla pole taotlustki esitanud

Ajaleht Helsingin Sanomat avastas, et Soome töö- ja majandusministeeriumis peetakse juba täna maha suurem koosolek, kus kümne erineva piirkonna esindajad vaidlevad, kelle territooriumile võiks tulla Tesla tehas Soomes. Eriti Kotka ja Hamina on nördinud, et Vaasal olevat justkui kesktormaja positsioon, samas pole Tesla tegelikult isegi vihjanud, et tahaks tehast Soomes püsti panna.

Tesla pole esitanud mitte mingit ametlikku ega isegi mitte mitteametlikku taotlust Soomele. Tesla on vihjanud vaid soovi miljardeid eurosid maksev "gigatehas" tehas kuskile Euroopasse rajada. Rida Euroopa riike on kohe huvi ilmutanud, kõlakad väidavad aga, et Tesla juhtkond kaaluvat kas Küprost, Portugali, Soomet või Hollandit. Samas liiguvad hoopis visad kuuldused Tesla tehase rajamiseks Hiinasse. Võimalik, et üks ei sega teist...

Tesla on praegu rajamas viis miljardit dollarit maksvat Gigafactoryt Nevadasse, mis peaks täie võimsuse saavutama aastal 2018, tootes kõikvõimalikke asju alustades patareidest ja lõpetades Tesla Motorsi autodega. Nimi tähistabki seda, et koostöös Panasonicuga tahetakse seal toota 35 gigavatt-tunni jagu patareisid.

Autosid peaks sealsetelt liinidelt tulema aga 500 000 aastas, muidugi eeldusel, et ükski Euroopa või Aasia autotootja maailma elektriautode turgu üldse pea peale pole keeranud.

Nevadas on Gigafactory eeliseks, et ümbruskonnas on tohutult tühja ruumi edasiseks laienemiseks. Samas on Californias Fremontis asuva Tesla tehase töölised otsimas juba ametiühingute abi, et oma töötingimusi parandada.

Soome majandusminister on nähtavasti lasknud Finprol koostada aruande, mis küsis nädalase ettehoiatusega piirkondlikke ettepanekuid, nähtavasti selgelt eelistades Vaasat. Ja nii saabusid ministeeriumi nõupidamisele juba üsna vihased esindajad Hangost, Helsingist, Kotka-Haminast, Oulust, Porist, Raumast, Tamperest, Turust, Uusikaupunkist, kes leiavad, et neile tehakse liiga.

Kotka ja Hamina piirkonnas on viie valla ühistegevusel loodud ühisettevõte Cursor, mis tegeleb just välismaiste investeeringute tõmbamisega regiooni, nii suutsid nad ka meelitada Google'i teeninduskeskuse Haminasse. Kuid nüüd nad peavad võitlema Vaasaga, lootuses, et suurt tootmist siiski õnnestuks Soome meelitada.

Ministeerium ei saa küll otsuseid langetada enne, kui Tesla ise nende poole pöördunud ei ole.