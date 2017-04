Politsei jaole ei jõudnud: suur noortejõuk röövis San Franciscos rongi

Reedese elektrikatkestuse ajal San Francisco küll pääses röövimiste lainest, aga laupäeva õhtul nähti midagi sellist, mida tavaliselt nähakse vaid filmides. 40-60-liikmeline noortejõuk sisenes linnalähirongi, peksis mitu inimest läbi, röövis reisijatelt väärisesemeid ja lahkus enne kui politsei kohale jõudis.

BART on kiirraudteesüsteem, mis teenindab suuremat Bay (ehk siis San Francisco lahe) regiooni. Aastas sõidab sellel 128,5 miljonit inimest. Laupäeva hilisõhtul pidi linna häirekeskus aga vastu võtma teate, et suurem noortejõuk on röövinud ühte sealset rongi.

Noortejõuk oli sisenenud Coliseumi rongijaama, hõivanud korraks vähemalt ühe rongivaguni, nõudes relvaähvardusel kotte ja mobiiltelefone, kaks inimest sai ka vigastusi peapiirkonda. Tunnistajate kinnitusel olid röövlid hüpanud üle turvatõkete, sisenenud Dublin/Pleasantoni suunas reisijaid peale võtnud rongi, hoides jõuga lahti rongi uksi, kuni teised röövisid rongi. Igatahes 24 aastat seal töötanud BART-i politseiülem koges midagi sellist elus esmakordselt.

BART-i rongiliinid

Röövimine polnud siiski kõige edukam, kuna vaid seitse inimest on teatanud oma koti kadumisest. Ometi jõudsid röövlid lahkuda ja kaduda linnamelusse juba enne, kui politsei väljakutse peale viie minutiga kohale jõudis.

Kõik vagunid on küll varustatud kaameratega ja videopilt on praegu politseile uurida antud. Kuid videopilti ei saa ka avalikkusele edastada, sest, nagu ilmneb, kurjategijad olid alaealised.

Siin varasem Coliseumi jaama tutvustus:

Eelmisel kuul oli aga jõuk noori rünnanud samas lähikonnas Oaklandi Coliseumil peetud karnevali, pekstes töötajaid ja röövides autasusid, mis seal välja oli pandud.

Paistab, et karistamatuse tunne on mõnel pähe tõusnud.