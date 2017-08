Pankrotistunud Vene lennufirmale ehitatud Boeingust saab ilmselt USA presidendi Air Force One

Tegelikult mitte ühest, vaid lausa kahest lennukist, kuna Air Force One koosneb põhi- ja varulennukist. Asi sai alguse, kui eelmise aasta detsembris värskelt USA presidendiks valitud Donald Trump tviitis, et uute presidendile ostetavate lennukite ehk Air Force One`ide maksumus on kavandatud liiga kõrgena ja ähvardas tellimuse tühistada. Hakati otsima odavamaid alternatiive.

Nagu Defense One teatab, näikse asjaga ametis olnud USA kaitseministeerium olevat nüüd lahenduse leidnud. Selleks on kaks Boeing 747-8t, mis seisavad hetkel Mojave kõrbes Californias Victorville`is angaaris. Lennukid ehitati tänaseks pankrotistunud Vene lennufirmale nimega Transaero.

Lennukid seisavad kõrbes

Transaero oli mõnda aega Aerofloti järel Venemaa suuruselt teine lennufirma, aga ülemöödunud aastal pandi pillid kotti. Kaks aastat varem jõudis ettevõte aga Boeingult neli uut 747-8 lennukit tellida. Kuna rahadega olid lood räbalad, ei suutnud firma vajalikke makseid teha ja Transaero omandusse need ei jõudnudki. Kui Aeroflot suurema osa Transaero lennukeist üle võttis, otsustati 747-8 tellimused sinnapaika jätta. Kaks lennukit jõuti aga valmis ehitada, nendega tehti ka proovilennud ja nüüd seisavad need Victorville`is paiknevas Lõuna-California logistikalennujaamas, kus säilitatakse teisigi õhusõidukeid. Sealne kuiv kliima aitab roostet vältida. Lennukite hoiustamise eest maksab praegu Boeing.

Loe veel

Nüüd plaanitakse kaks lennukit presidenti tarvis soodsalt ära osta ja pole välistatud, et Pentagon teatab nende soetamisest juba sel nädalal. Lõplikku hinda ei avalikustata, aga 747-8 keskmine maksumus on umbes 327 miljoni euro juures. Võib eeldada, et USA õhujõud saavad need kaks lennukit kätte siiski oluliselt odavamalt. Guardian kirjutas, et kokku hoitakse miljoneid dollareid.

Lennukite numbrid on N894BA ja N895BA, Defense One andmeil lendasid need viimati veebruaris Washingtoni osariigist Mojave kõrbesse.

Kui USA õhujõud lennukid ära ostavad, kulub veel omajagu aega enne, kui president nendega tõepoolest lendama hakkab. Mõlemad varustatakse turvalise sideseadmestikuga, kindlustatakse füüsiliste rünnakute vastu ja tehakse muid vajaminevaid täiustusi. Ka nende sisustus ehitatakse täielikult ümber, reisijatesalongi asemele tulevad bürood, konverentsi- ja eluruumid. Ümberehitustööd tähendavad, et uued lennukid ei saa päris kindlasti Donald Trumpi esimese ametiaja jooksul valmis, aga kui ta peaks tagasi valitama, siis on tal ilmselt võimalus nendega lennata küll. Guardian kirjutab, et ümberehitustööd peaksid olema tehtud aastaks 2022 ja nende hind võib küündida 2,7 miljardi euro juurde.

USA tooteist kõlbab vaid 747

Praegused lennukid, mida USA president kasutab, on kaks tublisti modifitseeritud Boeing 747-200B-d, mis on olnud kasutuses juba aastast 1990. Hetkel presidendi lennukile esitatavate nõudmiste kohaselt on Boeing 747 ainus USA-s ehitatav sobiv mudel, sest nõudmiste järgi peab paslikul teraslinnul olema neli mootorit ja ruumi vähemalt 70 reisija jaoks.

Ent 747 müüginumbrid on kukkunud ja Boeing ei plaani selle tootmist pikemas plaanis jätkata. 777 ja 787 on rahvusvahelisteks kommertslendude seisukohast mõttekamad, kuid need on mõlemad kahe mootoriga.