Odavlennufirma lennuk langes õhus 6700 meetrit, ka meeskond oli täielikus paanikas

AirAsia lennuk Reuters / Scanpix

AirAsia on Malaisia odavlennufirma, mis alustas tegevust juba 1996. aastal, kasutab lausa 221 erinevat lennukit, et lennata 74 erineva sihtpunkti vahet, ning juba kaheksa aastat järjest on ettevõte hääletatud ka maailma parimaks odavlennufirmaks üldse.