Nordica avas suvised lennuliinid: vaata üle, kuhu ja millal saad lennata

Rahvuslik lennufirma Nordica alustas mai eelviimasel nädalal lende suvistesse sihtkohtadesse. Lisaks aastaringsele lennugraafikule saab nüüd otselennuga reisida veel 6 Euroopa populaarsesse puhkusepaika. Allpool lühike ülevaade lennugraafikust.

Vahendab Accelerista

Sellest, et suvi käes on, saab aru siis, kui rahvuslik lennufirma ütleb, et on aeg hakata broneerima pileteid suvistesse sihtkohtadesse. Mai eelviimasel nädalal avanesidki sellesuvised reisisihtkohad Prantsusmaal, Horvaatias, Saksamaal ja Ukrainas.

Kel mõttes eelseisval suvel rännata, on mõistlik võtta ühte kätte kalender ja teise Nordica lennuplaan ning ruttu piletid ära broneerida – soodsamalt saavad reisida need, kes oma plaanid aegsasti paika panevad ja pileti ostavad. Kuna ükski lainer pole kummist ning eestlaste reisijanu näib päev-päevalt kasvavat, on mõistlik kohe pärast artikli läbilugemist tegutseda.

NICE Prantsusmaa kuurorti Nice lennatakse kõrghooajal 2 korda nädalas teisipäeviti ja laupäeviti. Otselennud Vahemere äärde toimuvad kuni 28. oktoobrini.

ODESSA Musta mere äärsesse Odessasse lendab kodumaine ettevõte kuni 3 korda nädalas: kolmapäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti. Lennud Ukraina puhkuselinna toimuvad kuni 14. oktoobrini.

SPLIT JA RIJEKA Horvaatia populaarseimatesse suvituspaikadesse Spliti ja Rijekasse lennatakse 2 kuni 3 korda nädalas. Mugava otselennuga saab Adria Mere äärde vähem kui 3 tunniga.

Nordica lendab Spliti kõrghooajal teisipäeviti, neljapäeviti ja pühapäeviti. Rijekasse aga kolmapäeviti ja laupäeviti. Horvaatia linnadesse saab Tallinnast otselennuga kuni 30. oktoobrini.

BERLIIN Nordica pakub lennureise Saksamaa pealinna Berliini kuni 4 korda nädalas: esmaspäeviti, kolmapäeviti, reedeti ja laupäeviti.

HAMBURG Sadamalinna Hamburgi toimuvad lennud 3 korda nädalas: esialgu teisipäeviti, reedeti, pühapäeviti ning kõrghooajal teisipäeviti, neljapäeviti ja pühapäeviti.

Toomas Uibo, Nordica turundus – ja kommunikatsioonijuht ütleb, et rahvuslikul lennufirmal on suur rõõm Eesti inimesi otse ja mugavalt Euroopa suvituspaikadesse ja tõmbekeskustesse lennutada. „Otselend on mugavaim ja kiireim viis reisimiseks, ja seda eriti suvel koos lastega“, lisas Uibo.

Eesti lennufirma pakub kõige rohkem otselende Tallinnast, teenindades hetkel 18 pealinnast lähtuvat liini. Nordicaga lendama minnes võid kindel olla, et saad emakeelse teeninduse, sooja naeratuse ja toreda suhtumise.

Pardal pakutakse sulle klaas vett, tass kohvi või teed ning alati saad menüüst valida endale ka kerge eine, mille valmistamisel on kasutatud kodumaist toorainet. Sellist luksust ei paku ükski teine lennufirma maailmas.

Alusta Nordica piletite tellimist siit