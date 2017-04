Müravabad vagunid kohustuslikuks aastast 2020: Saksamaa võtab rongide piduriklotsid luubi alla

Alates detsembrist 2020 on Saksamaa raudteedel keelatud suurt müra tegevad kaubavagunid. Kahtlematult on see teretulnud uudis neile, kes elavad raudteede läheduses ja öösiti ka magada tahavad.

Tuginedes üleeuroopalistele uutele mürastandarditele on Saksamaa parlament võtnud vastu oma Vaikse Raudtee Strateegia ja sellele tuginedes jõustub ka uus ajakava, mis näeb ette kolisevate ja mürisevate kaubarongide keelustamise. Uued, müravabamad vagunid peaks olema varustatud seniste rauasulamist piduriklotside asemel komposiitmaterjalidest piduriklotsidega, kusjuures raudteeettevõtteid, kes normidele ei vasta, hakatakse edaspidi trahvima, isegi 50 000 eurose trahviga. Ka Saksamaa raudteetööstust koondav ühendus VDB (Verband der Bahnindustrie in Deutschland) on otsust tervitanud, teatades, et nüüd teab raudteetööstus selgelt, et vana tüüpi kaubavagunitega edasi opereerimine pole tulevikus majanduslikult tasuv. Samas ei pruugi otsus tingimata meeldida Euroopa komisjonile, mis on otsinud üleeuroopalist kokkulepet, selle asemel, et riigid ükshaaval asja ise ette võtaks, märgib Railway Gazette. Vastavalt liikmesriikide raportitele, mille koostas Euroopa Keskkonnaagentuur 2010. aastal, mõjutab raudteemüra umbes 12 miljonit EL-i elanikku päevasel ajal, kus müraga kokkupuute tase ületab 55 dB(A), ja umbes 9 miljonit elanikku öösel, kui müraga kokkupuute tase ületab 50 dB(A), märgib Europarlamendi raport aastast 2012.