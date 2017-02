Magdeburgi veesild: teekond Berliinist Reini jõele viib laevad üle Elbe jõe silla

See on ilmselgelt üks kõige kummalisemaid silla- ja kanalilahendusi maailmas. Saksamaal Magdeburgis kulgeb kanalisse suunatud laevatee risti üle Elbe jõe, mis tähendab seda, et ühed laevad võivad sõita silla alt, teised aga silla peal. Tegemist on föderaalsete veeteede eritasandilise ristmikuga, tuleb ilmselt järeldada.