Loll pomminali sundis Turkish Airlinesi lennuki Sudaanis hädamaanduma

Piisas sellest, et üks reisija pani oma mobiilse kuumkoha abil püsti pandud netivõrgu nimeks "Bomb on Board" ehk "Pomm pardal".

Lennuk oli teel Keenia pealinnast Nairobist Istanbuli, pärast kahtlase nimega võrgu leidmist maanduti aga Sudaanis, kõik sada reisijat aeti lennukilt maha ja nad käisid turvakontrollist läbi.

"Eksperdid ütlesid, et traadita interneti võrk loodi lennuki pardal," ütles lennufirma Reutersile. "Turvaprotseduuride käigus midagi ebatavalist ei tuvastatud, seejärel alustati uuesti boardinguga ja reisijat läksid pardale tagasi."

Seda, kas lennufirma või turvatöötajad tuvastasid ka musta huumorit visanud reisija, Turkish Airlines ei öelnud.

Gizmodo kirjutab, et see ei ole sugugi esimene kord, kui kahtlase nimega netivõrk on paljude inimeste puhkuseplaanid vussi ajanud. Aastal 2014 viibis Los Angelesi lennujaamast Londonisse startima pidanud hommikune lend mitmeid tunde, kuna keegi oli oma traadita võrgule nimeks andnud "Al-Quida Free Terror Nettwork". Kirjavigadega küll, aga piisavalt murettekitav, et taaskord põhjalikud turvameetmed käivitada.

Eelmisel aastal viibis üks Virgin America lend ja teine tühistati aga seetõttu, et keegi oli pannud oma võrgu nimeks "Samsung Galaxy Note 7" - need telefonid olid tuntud omaduse poolest plahvatada.