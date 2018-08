Kuus asja, mida käekella ostes silmas pidada! Kas Sinu käekell vastab kõigile punktidele?

1. Ümmarguse sihverplaadiga kell on vastupidavam kui kandilise või muu erikujuga kell. Põhjus on lihtne – ümmargusel kellaklaasil ei ole nurki, mis veekindluse ja vastupidavuse juures tekitavad lisaohte. Samuti on klaasi purunemise korral ümmargust klaasi kergem vahetada, kandiliste klaaside puhul on sageli kellasepal praktiliselt võimatu sobivat klaasi leida.



2. Roostevabast terasest korpus on kõige kindlam valik. Siinkohal ole ettevaatlik, paljudel kelladel on korpuse tagumine kaas roostevabast terasest (markeeringuga „stainless steel”), ent korpus ise mitte. Kella valides veendu, et ka korpus ise on roostevabast terasest. Õige materjali kasutamine kella korpuse juures pikendab oluliselt selle eluiga – muud metallid ja plastikud kuluvad ajas kiiremini, vähendades kella veekindlust ja seega ka eluiga.

3. Veendu, et kellal oleks selgelt loetav sihverplaat. Spetsialistid ei soovita osta kella, millelt ei ole kellaaeg selgelt näha. Arvesta, et vahel tahad kella piiluda ka teatris etenduse ajal või õhtuhämaruses. Kell, millelt peab kellaaega pingutades välja lugema, ei ole muud kui käevõru.



4. Otsi safiirist klaasiga käekella. Erinevates hinnaklassides kelladel pakutase plastikust, mineraalklaasist ning safiirist klaasivalikuid. Safiir on kindlasti parim valik, see on praktiliselt kriimustuskindel ning kui oled juba ostmas kvaliteetset kella, soovid kindlasti, et selle välimus säiliks pikki aastaid. Mineraalklaas ja plastik seda kindlasti ei luba, sest ka ettevaatlikul kandmisel tekib sinna täkkeid ja kriime ning lõpuks klaas tuhmub ja vajab asendamist. Safiir seevastu on ka aastaid hiljem ilus ja selge.



5. Kontrolli, et kella tagus oleks keeratava kaanega. N-ö clip-on-kellatagused kipuvad kuluma ja kiiresti veekindlust kaotama. Hea kell on alati keeratava tagusega.

6. Uuri, millist mehhanismi on kellas kasutatud. Kui kella sihverplaadile on kirjutatud “Swiss made” või “Made in Germany”, võid kindel olla, et toode vastab kindlatele kvaliteedinõuetele, mis selle märgistuse eelduseks on. Kui käekella ost on suurem investeering, süvene kindlasti mehhanismi täpsemalt.

