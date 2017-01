Saksamaa ettevõte TX Logistik avas eelmisel nädalal koostöös Türgi transpordiettevõttega EKOL kaubaveokoridori raudteel, mis ühendab Aadria mere kaldal asuvat Trieste linna (Itaalias) Läänemere kaldal asuva Kieliga.

Niimoodi avati senisest palju parem kaubaveoühendus mis võimaldab ka Türgi ja Kreeka kaupu Itaalia kaudu oluliselt kiiremini Skandinaavia turule toimetada. Esimene rong, mis teele saadeti, oli 552 meetrit pikk 16 kaheosalisest vagunist koosnev kaubarong, millele on võimalik paigutada 32 konterinerit või veokihaagist.

Testfaasis, mis kestab lihavõteteni, on kavas teele saata üks rong nädalas, ning rongil kulub 1360 km tee läbimiseks 26 tundi. Kiel on jaotuskohaks, kust kaup toimetatakse edasi Taani, Norrasse, Rootsi, miks mitte ka Soome ja Venemaale. Aasta teisel poolel on kavas juba teele saata kaks rongi nädalas.

Kokku hinnatakse Euroopa raudteekaubaveo mahuks aastas 416 miljardit tonn-kilomeetrit, viimasel ajal on kaubaveo maht raudteel kasvanud eriti Saksamaal ja Prantsusmaal, vähenenud aga enim just Türgis ja Soomes.

Tulevase Rail Balticu riikidest on kaubaveo maht raudteel kasvanud ennekõike Poolas, samas kui Eestis, Leedus ja Lätis on kaubaveo maht pigem vähenenud.

Loe Eurostati analüüsi siit