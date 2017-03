Kas teadsid, et tasuta hübriidTV võib peituda ka Sinu nutitelekas?

Jääb saladuseks, kui palju on Eesti kodudes nutitelekaid, mida saab lihtsa toimingu abil oluliselt sisurikkamaks muuta, kuid üsna kindlasti on see küllalt suur arv selleks, et ühest tasuta pakutavast televaatamise lisavõimalusest kirjutada.

Märksõnaks on hübriidTV, mis miksib õhu kaudu leviva telesignaali otse telekas kokku internetist saabuvaga ja teeb seda nii sujuvalt, et vaataja teenust ühe tervikuna kogeb — käes on tal ikka ainult telekapult; ei ole tarvis täiendavat boksi vm. Nii ilmub telekasse võluväel Eesti vabalevikanalite järelevaatamine; näha saab mitmed lisakanaleid, Delfi TV-d, uudiseid ja palju muud.

hübriidTV tehnoloogiliseks vasteks on HbbTV ning telerimüüjate e- või pärispoest leiad hübriidse võimekusega telerid üles enamasti just selle lühendi abil.

Millise telekaga näeb hübriidTV-d?

Näeb telekaga, mida on võimalik netiga ühendada. Kui hetkel müügilolevatest nutitelekatest on valdav osa hübriidTV-võimelised, siis vanemate aastakäikude nutitelekate puhul see päris nii ei ole — siit spikker, mis brändid alates millisest aastakäigust hübriidTV-d näitavad:

2012. aastast: LG, Sony ja Philips

2013. aastast: Grundig, Panasonic

2014. aastast: Samsung

2015. aastast: JVC

2016. aastast: Hisense

Erinevate markide seas võib esineda nutitelekaid, millel hübriidTV võimekus puudub. Seda tasub tähelepanelikult müüja käest või teleka juhendist uurida. Alati võib ka päringu saata ja oma mudel kirja panna — sel moel saab kiiresti vastuse, kas antud mudel toetab hübriidTV-d või mitte.

Millal näitab telekas hübriidTV-d?

Esiteks läheb tarvis antenni. Kas piisab toaantennist või läheb tarvis katuseantenni, sõltub Sinu kaugusest lähima TasutaTV saatjani. Kui elad saatja vahetus läheduses (kuni 20 km), piisab tõenäoliselt tubasest aktiivantennist; saatjatest kaugemal on tarvis katuseantenni. Kui kaugel asub lähim vabalevisaatja, näed kaardirakendusest.

Teiseks, telekas peab olema internetiga ühendatud ning HbbTV funktsioon aktiveeritud. Reeglina leiab „HbbTV“ teleka menüü üldseadete alt, kuid nt Sony varasematel mudelitel on see nimetatud kui „Interaktiivse rakenduse häälestus“, Panasonicul aga „Andmesideteenused“. NB! Samsungil tuleb SmartHUBi kaudu ühekordselt alla laadida HbbTV nimeline rakendus ja see aktiveerida. Loomulikult ei lihtsusta see teenuse kasutuselevõttu, kuid õnneks on paljud uued telekad hübriidTV jaoks juba vaikimisi aktiveeritud, piisab ainult antenni ja interneti ühendamisest.

Mida näitab hübriidTV?

Üle õhu näed seitset TasutaTV ehk Eesti vabalevikanalit (ETV, ETV2, ETV+, Kanal 2, TV3, Tallinna TV, France24). hübriidne kiht toob aga lisaks nende kanalite tasuta järelvaatamise (va Tallinna TV), lisakanalid Alo-TV ja MyHits ning Delfi TV otseülekanded ja uudisvideod. Slow TV ja looduskalendri kaamerad niisamuti. hübriidTV lubab sul mõnusalt osa saada nii tele- kui raadiokavadest, online-uudistest (ERR, TV3), raadiotest ja ilmateatest.

Video: vaata, kuidas näeb välja nutikas hübriidTV:



Vaata rohkem infot: www.tasutatv.ee