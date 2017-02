Hiinlased leiutasid iselendava õhutakso, Dubai võtab selle kohe avalikult kasutusele

Selle ametlik nimi on reisijadroon, ehk helikopterilaadne lennuvahend, mehitatud droon (inglise k manned UAV), mida Hiina insenerid eHang 184 nime all alles eelmise aasta CES-il esitlesid. Drooni juhitakse maa pealt, võimaldab see aga kuni sajakilost reisijat 30-minutilise lennu kaugusele toimetada.