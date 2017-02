Sellest, kuidas arvutid ja robotid meie töökohti üle võtma hakkavad, on palju räägitud ning laiast maailmast on juba nii mõnedki erinevad näited tuua. On ameteid, mis on töötaja vaatevinklist teistest ohustatumad nagu näiteks hõlpsamini mehhaniseeritav, paljudest korduvatest liigutustest koosnev tehasetöö.

Monetary Watch kirjutab, et Dongguanis asuv Changying Precision Technology Company tegeleb mobiiltelefonide tootmisega ja kasutab automatiseeritud tootmisliine. Varem töötas vabrikus 650 inimest, see arv kahandati aga üle-eelmisel aastal 60 peale ja kogu ülejäänud tootmisprotsess usaldati robotite hoolde. Need on mõtlemapanevad arvud, kui lähtuda sellest, kui paljud inimesed robotite tõttu tööta ja sissetulekuta jäänud on. Vabriku juhtkonnal on aga põhjust rahul olla: toodetakse 250% rohkem lõpp-produkti ja ka kvaliteet tõusis.

Monetary Watch toob välja, et teisigi ettevõtteid on sama teed minemas, mõned neist päris suured: näiteks Adidas on juba öelnud, et neil on plaanis tootmine üha enam ja enam robotite kätte usaldada. Ohus pole ainult tootva töö tegijate ametikohad: dr. Carl Benedikt Frey ja dotsent Michael Osborne Oxfordi ülikoolist on pannud paika pika nimekirja töödest, mille puhul on enam kui 90% suurune tõenäosus, et robotid ühel hetkel need suuresti üle võtavad: seal on näiteks müüriladumine, eelarvestamine, maksukontroll, lihunikutöö, kellaparandus, hambaarstitöö, kahjurite tõrjumine, toiduvalmistamine (aga mitte peakoka tasemel), kassiiride, tellerite ja kasiinodiilerite omad lisaks. Ja veel palju-palju muid.

Ehkki Monetary Watch ei lisa mõistagi ühtegi konkreetset kuupäeva või aastat, mil mingi protsent töödest on tehnoloogia kätte üle läinud, nendib lugu, et ühest küljest on küll ju põnev ja tore, et inimesed ei pea enam monotoonsete töödega tegelema, aga teisalt ei saa mitte kuidagi mööda sellest, et väga paljud inimesed – peaaegu 600 mobiile kokku pannud hiinlast antud juhul – jäid tööta ja üha enam inimesi jääb leivata ka tulevikus. Tehnoloogia võidukäik, kvaliteetsemalt kokkupandud ja odavamad tooted on vaieldamatult toredad asjad, ent see, mis inimestest saab, kuidas nad ja nende pered hakkama peaksid saama, on probleem, mille lahendamist peaks alustama juba praegu.