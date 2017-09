Helsingi paneb rongid Länsimetro rajale sõitma, kuigi reisijad tõstetakse ikka veel välja

Metroo on Helsingis teatavasti väga populaarne transpordivorm, mida kasutab aastas keskmiselt 63 miljonit inimest, olgugi, et seni koosneb see vaid ühest 21,1-kilomeetrisest 17 metroojaamaga raudteest (kahe liiniga Ruoholahti-Vuosaari ja Ruoholahti-Mellunmäki) .