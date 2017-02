2011. aasta märtsis tsunami tagajärjel purunenud Fukushima tuumajaama hoonetes sattus robot kiirgustasemele, mis isegi aparaadile juba eluohtlik. Võib eeldada, et üles sulanud uraanikütus on voolanud reaktorialusesse auku, ohustades ennekõike põhjavett.

Tuumajaama teise reaktori hoones sattus robot nüüd umbes kuupmeetrisele kokku sulanud materjali tekitatud augule reaktori all, mille kiirgustase (530 siivertit tunnis) ületas igasuguse turvalisuse piire.

Avavideo illustreerib tingimusi reaktori sees, mitte seekordset intsidenti.

Tegemist on nähtavasti auguga, mis tekkinud kui üles sulanud tuumakütus reaktorihoone alla voolas, kiirgustase on aga inimesele juba koheselt surmav. Isegi roboti eluiga lüheneb sellisel tasemel juba mõnele tunnile, rohkem robotit kasutada ei saa. Robotite maksimaalseks elueadoosiks on tuhat siivertit.

Tegemist on ka tugevaima kiirgustasemega, mida alates 2011. aasta katastroofist üldse mõõdetud. Varasem maksimaalne kiirgustase, mida hävinenud reaktori juures mõõdetud, oli vaid 73 siivertit tunnis. Soome kiirgusturvakeskuse andmetel on juba 6000 millisiiverti suurune kiirgustase päevas piisav, et inimene tõsiselt haigeks jääks. 530 siivertit tunnis tähendaks surmava kiirgusdoosi saamist vähem kui minutiga, vahendab Helsingin Sanomat. Seega, niipea Fukushima reaktorite hoonetesse ka inimesi saata ei või.

Video aastast 2011: