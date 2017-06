FOTOD JA VIDEO | Asfalt sulab, masinad mürisevad - nii uueneb sumedatel suveöödel Tallinna lennujaama maandumisrada

Ööl vastu neljapäeva oli meil võimalus näha, kuidas käib lennujaamas kibekiire öötöö.

Sõidan lennujaama territooriumile veidi pärast südaööd. On selge ilm. Tähed on näha.

Mind eskordib insener Jaanus Veskla. Viimane lennuk maandub 00.28 ja siis on lennuväli meie päralt, räägib insener.

Nordica lennuk maandubki meie nina all. Juba on näha, kuidas ehitusobjekti väravad lennuraja linnapoolses otsas avanema hakkavad.

Foto: Andres Putting

Turvafirma mehed-naised järgivad karmilt, et keegi kehtestatud alalt välja ei satuks, sest siis tuleb ette võtta pikk teekond turvakontrolli ja nii edasi.

Foto: Andres Putting

Neljapäeva öösel tehakse insener Veskla sõnul lennurajal erinevaid töid. Visuaalselt on neist aga üks efektsemaid ehk remix masinate liikumine. Umbes kahekümnest masinast koosnev kolonn paigaldab nelja ja poole meetri laiust riba üsnagi muljeltavaldava kiirusega.

Foto: Andres Putting

Soomest pärinev tehnika koos operaatoritega paigaldab selle öö jooksul kokku 7500 ruutmeetrit asfaltbetooni ehk kaks 1000 meetrit pikkust paani.

Foto: Andres Putting

Asfaltbetooni täitematerjal pärineb Soomest, toornafta Venetsueelast ja bituumen valmistatakse Rootsi ettevõte Nynase poolt. Selle konkreetse töölõigu juures on kaasatud 35 inimest ja 20 erinevat masinat.

Foto: Andres Putting

See masin on pärit Soomest, nimeks tal Remix ja tegemist on kõige olulisema masinaga rajatöödel.

Foto: Andres Putting

Kuna kõik sujub, võib Remix-masina operaator rahulikult jala üle põlve tõsta.

Foto: Andres Putting

Masin pööratakse lõigu teises otsas ringi.

Lennujaama asfalteerimine ja öised tööd Foto: Andres Putting

Uuele pinnasele lisatakse veel üks kiht asfaltbetooni. Viimati sai lennurada uue katte üle 20 aasta tagasi.

Foto: Andres Putting

Puhastusmasinad eemaldavad raja servadelt sodi.



Foto: Andres Putting

Samal ajal kaetakse betoonplaatidega lennuraja kõrval olevat kraavi. Kraanat lennurajal naljalt ei kohta. Kraavikattele lisatakse muld ja kasvama pannakse muru.

Lennujaama asfalteerimine ja öised tööd Foto: Andres Putting

Lennuraja teises otsas käib pinnase koorimine.

Foto: Andres Putting

Lennurada on läbi lõigatud, et paigaldada kaablitorusid.

Foto: Andres Putting

Au sees on ka käsitöö, ehkki labidaga meest naljalt lennurajal ei kohta.

Kokku terve on lennurajaga kaasatud 80 inimest, kes siis sisuliselt oma suveööd siinsamas veedavad, räägib insenerihärra tunnustavalt. Lahkun kell 01.30 ja jätan selja taha müriseva lennujaama, kus kuni kella 5ni ei maandu ükski lennuk.

Alljärgnevalt numbrisõpradele faktoloogiat arvude näol, mis peegeldavad kasutatavate masinate ja sõidukite hulka:

Elektrike bussid: 8 tk

Maandumisraja ehitus: 6 kallurit, 5 koppa, pinnaserull, 2 dumperit, 3 buldoosrit, 2 sõiduautot. Plaatide paigaldajad: kraana, 2 rekka ninad, 5 haagist, 3 sõiduautot.

Kaevupäiste rekonstrueerimine: kopp, sõiduauto

Tulede paigaldajad: 2 sõiduautot

Puurijad: 3 sõiduautot

Freesijad: 2 Bobcati, 2 veoautot, teerull, 3 sõiduautot.

Puhastustehnika: 2 harjasmasinat

Asfalteerimise ja remixiga seoses oli sel öösel tööl 12 masinat ja 8 kallurit (poolhaaked).

Neljapäeva ööl teostati järgmisi töid:

Uute AFL kaablite montaaž

RWY STRIPi väljakaeve, täitmine (RWY on lühend sõnast Runway ehk maandumisrada)

Kraavi katmine betoonplaatidega

Kaevupäiste rekonstrueerimine

Sekundaarkaablitorude paigaldus RWY kattesse

RWY remix ja ülekate

Uute RWY tulede paigaldamine.