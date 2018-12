Esimest aastat oli Robotexil Tüdrukute Tuletõrjumise võistlus

Tüdrukute tuletõrjumine on USA Roborave'i võistlusest Firefighting inspiratsiooni saanud Robotexi uus robootikavõistlus, kuhu olid sel aastal lubatud võistlema ainult tüdrukud.

Tüdrukute tuletõrjumise võistluse ülesandeks on kustutada väljakul kolme minuti jooksul neli küünalt. Küünalde leidmist ja kustutamist raskendavad võistlusväljakul takistusseinad ja küünalde erinevad kõrgused.

Võistluse eesmärgiks oli suurendada tüdrukute osakaalu robootika ja tehnoloogia valdkonnas ja julgustada neid osa võtma Robotexi võistlusest, kui nad seda juba varem teinud ei ole. Lootus oli, et äkki, kui mängus on ainult tüdrukud, siis on seltskond uutele tulijatele mugavam ja julgetakse rohkem osa võtta.

Kokku registreeriti 29 robotit, kellest võistlustulle astus 22. Võistlejaid oli Eestist, Itaaliast, Valgevenest, Kolumbiast, Poolast, Lätist ja Malilt.

Robotexi festivali patroon Taavi Kotka, kes on ka ise viimastel aastatel tüdrukute robootikaringi vedanud, oli enda firmaga Proud Engineers ja tüdrukute robootikaringi KH Unicornsiga võistluse toetajaks. Nendelt tuli ka 3000 € võidutšekk, mida võitja saab kasutada reisimiseks mõnele robootikavõistlusele väljaspool Eestit.

Nooremate alagrupi, kuni 13-aastaste esikolmik:

1. Uuemõisa tüdrukud robotiga Tuuli

2. Nutigeeni huviringi tüdrukud robotiga Miia

3. Pärnu Koidula Gümnaasiumi tüdruk robotiga Kuningas Valge

Vanemas vanusegrupis nähti vägevamaid roboteid ja suudeti kolme minuti jooksul kõik väljakul olevad küünlad ära kustutada.

3000 € tšekiga läksid koju:

1. 15-aastane Kolumbia tüdruk Natalia

2. Poola kaheliikmeliline tiim BalticBot Girls

3. Läti võistkond robotiga Unicorn 2

Läbi aegade suurimal Robotexil oli osalejaid 46 riigist

30. novembrist 2. detsembrini toimus Tallinnas 18. korda robootikasündmus Robotex International. Tuhanded võistlejad, õpilased, üliõpilased, perekonnad ja muidu robootikahuvilised tulid kokku, et ehitada roboteid, võistelda ning tutvuda tehnoloogia uusimate arengutega. Seekordsel festivalil oli 26 võistlust ning 2406 võistlejat, nendest 630 välisriikidest.

Riike oli esindatud 46, nende hulgas näiteks Afganistan, Küpros, Kolumbia, Kreeka, Jaapan, India, Mali, USA ja Hiina. Kõige noorem võistleja oli 3-aastane ning kõige vanem 68-aastane. Külastajaid käis Robotexil üle 20 000. Kõige põnevamad võistlused olid Ettevõtlusvõistlus, Starshipi Loomade päästmise võistlus, Elisa AI Challenge, Taxify võistlus, Tüdrukute tuletõrjumise võistlus, Tartu ülikooli robotite korvpall, TalTechi Folkrace’i võistlus ning Insplay võistlused lastele ja noortele.

„Hea on näha, et me muutume järjest rahvusvahelisemaks ja see on toonud kaasa Robotexi kvaliteedi tõusu, paljud võistlused on muutunud vaatemängulisemaks. Kohale olid tulnud tõelised talendid ja kõik võistlused pakkusid väljakutseid nii võistlejatele kui ka kohtunikele. Jagus nii põnevaid hetki, tuliseid vaidlusi, võidurõõmu kui ka kaotusvalu. Olen uhke, et Eesti robootikakogukond on nii tugev, et suudame vastata meie külaliste ootustele ning sündmust tulevad kajastama sellised rahvusvahelised juhtivad meediakanalid ja -portaalid nagu BBC, Forbes Latvia, Arctic Startup, Computable, VentureBeat ja RiseTech Media,“ kommenteerib robootikafestivali õnnestumist Robotexi tegevjuht Ave Laas.

Starshipi asutaja Ahti Heinla: „Tore oli näha nii palju inimesi huvitumas põnevatest asjadest, mida Eestis tehakse, ning üksteisega robotite ehitamisel mõõtu võtmas. Starshipil oli ka seekord Robotexil oma ülesanne, mis on inspireeritud meie pakirobotite hingeelust, ja oli rõõm näha, et seekord jõudis juba rohkem võistlejaid ülesande lahendamisega edasi.“

Robotexi raames toimus maailma suurim lasteaialastele ja algkooliõpilastele suunatud iduettevõtete väljakutse teemal „Meie esimene start-up“. Insplay korraldatud võistluse eesmärk oli huvi tekitamine ettevõtluse ja robootika vastu. Üle 1100 Eesti lapse ja noore esitlesid mentoritele oma alustavaid ettevõtteid omaloodud prototüübi kaudu.

„Meie soov on inspireerida lapsi ja noori ning toetada neid teekonnal tehnoloogia kasutajatest loojateks,“ ütles Insplay tegevjuht Andres Sirel. „Laste start-up’i võistlusel omandatakse mängulisel viisil 21. sajandi oskusi nagu probleemide lahendamine, tiimitöö, kriitiliselt mõtlemine ja loovus. Usume, et meie seekordne võistlus andis lastele mängulisel moel esmase praktilise ettevõtluse kogemuse,“ lisas Sirel.

Kolmepäevasel festivalil oli peale võistluste ka tehnoloogianäitus Näituste messikeskuses, kus oma uusimaid tipptehnoloogilisi tooteid ja teenuseid demonstreerisid Cleveron, Starship, XPRIZE, Insplay jt. Tervise Arengu Instituut oli väljas suhtlusrobotiga Abot, Milrem tutvustas isejuhtivat tanki, TalTech näitas Iseautot, tudengisatelliiti ning tudengite tootearendusprojekti PinBall, Cleveron tutvustas oma uudistoodet kullerrobotit, Formula Student esitles tudengivormelit, KNM oli väljas hologrammidega ning Tartu ülikooli stendis sai vaadata ja proovida ClearBot roboteid, kõige kiiremat kaamerat ja kõige külmemat jäätist.

Paralleelselt toimus kolmel päeval, 29.11-1.12, Kultuurikatlas Robotex International Conference „Generatsioon R“, kus esines üle 80 kõneleja ning osales 942 külastajat.

Robotex International konverentsi juht Angela Allik: „Sellisel tasemel toimus Robotex International konverents esimest korda. Maailma mastaabis tunnustatud arvamusliidrid jagasid oma teadmisi põnevatel ja päevakajalistel teemadel, nagu tehisintellekt, masinõpe, andmeteadus, robotid, küberturvalisus, tööstus 4.0, logistika, kosmosetehnoloogiad, STEAM haridus, futurism jpt. Veel toimusid mitmed arutelud, paneeldiskussioonid ja töötoad robootika, tehnoloogia ja ettevõtluse teemadel. Plaan on ettevõtmist veelgi suuremaks kasvatada, korraldades aasta jooksul üritustesarja, kus keskendutakse mitmetele teemadele robootika, küberturvalisuse ja uute tehnoloogiate valdkonnas ning mis koondub suureks tervikuks aasta lõpus toimuval Robotexi rahvusvahelisel konverentsil, mis järgmisel aastal leiab aset 25.-27. novembrini.”

„Konverentsile oli kokku tulnud muljeltavaldav hulk oma ala tippspetsialiste üle kogu maailma,“ tunnustas konverentsi ajakirjanik Eeva Esse, kes oli sel aastal konverentsi üks moderaator.

Robotex International 2018 korraldas MTÜ Robotex, kaasates partnereid, nende hulgas Starship, Cleveron, Elisa Eesti, Startup Estonia, Tallinna Linn, EAS, Ameerika Ühendriikide Suursaatkond, Hollandi Suursaatkond, Proekspert, CDP Technologies, Tartu Ülikool, Lift99, Workland ja Modash.

