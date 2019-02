Ei lähe kaubaks: Airbus teatas maailma suurima reisilennuki A380 tootmise lõpetamisest

Kahekordne lennuk, mis standardsel kujul mahutab 544 inimest, oli mõeldud väljakutset esitama Boeingu legendaarsele 747-le, aga ei ole suutnud kanda kinnitada, sest lennufirmad eelistavad uuema põlvkonna väiksemaid ja vähem kohmakaid lennukeid, vahendab Reuters.

Airbus teatas oma avalduses, et viimane A380 antakse üle 2021. aastal.

A380 suurim kasutaja, lennufirma Emirates otsustas kahandada oma tellimust ja soetada kokku 70 väiksemat lennukit A350 ja A330neo.

Airbus teatas, et alustab lähinädalatel ametiühingutega läbirääkimisi 3000-3500 töökoha üle, mida see samm potentsiaalselt puudutab.

Airbus toodab veel 17 A380, millest 14 lähevad Emiratesile ja kolm Jaapani lennufirmale ANA.

Emirates teatas, et on tootmise lõpetamise üle pettunud.

„Emirates on olnud A380 vankumatu toetaja alates selle päris algusest,” ütles ettevõtte juht, šeik Ahmed bin Saeed al-Maktoum. „Kuigi me oleme pettunud, et pidime oma tellimusest loobuma, ja kurvad, et programmi ei saa säilitada, lepime me, et see on olukorra tegelikkus.”

A380 jääb Emiratesi lennukipargi tugisambaks 2030. aastateni.

2005. aastal esimese lennu teinud A380 oli suur samm Airbusi jõupingutustes konkureerida võrdselt Boeinguga ja esitada väljakutse viimase rahamasinale 747-le.