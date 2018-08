Eesti võistlejad saavad Robotexil poole soodsamalt osaleda

Robotexi korraldajatel on ühest küljest rõõm tõdeda, et Robotex International on kasvanud aastatega niivõrd suureks ja rahvusvaheliseks sündmuseks. Teisest küljest on see kaasa toonud olukorra, kus pelgalt sponsorite toetuste kaudu on üritust aina keerulisem korraldada nii, et kvaliteet ei kannataks. Seetõttu on Robotexi meeskond otsustanud rakendada Robotex International 2018 võistlusel osalemiseks võistlejatele osalustasu.

Võistlejatele pakutakse 2018. aasta Robotexil igas mõttes paremaid tingimusi – paremaid võistlustingimusi, paremat toitlustusvõimalust ning senisest veel paremat ja meeldejäävamat osalemiskogemust.

"Enne otsuse langetamist konsulteerisime mitmete kogenud juhendajatega erinevatest ringkondadest ja osalustasu kehtestamine oligi just nende ettepanek. Nii otsustati peamiselt seetõttu, et osalustasu tõstab tõenäosust, et Robotexil osalemist võetakse tõsisemalt ja pühendunumalt. See mõjutab omakorda positiivselt sündmuse üldist ning sealhulgas ka võistluste ja võistlejate kvaliteeti. Selleks et tagada Robotexi ligipääs võimalikult laiale soovijaskonnale, seda nii külastajate kui ka võistlejate osas, on võimalik soetada eelmüügist soodsaid võistlejate pileteid. Kogu piletimüügist saadud tulu kasutatakse ainult sündmuse korraldamiseks, auhindade ostmiseks ning võistlejatele kõhutäie pakkumiseks. Muutused on tingitud eelkõige soovist ja vajadusest muuta Robotex International sündmusena kvaliteetsemaks, mis nõuab suures pildis ka teatud muudatuste elluviimist. Siinjuures oleme valmis vastu võtma igasugust tagasisidet ja usume, et üheskoos suudame muuta Robotexi aina võimsamaks ja ägedamaks. Seda enam mitte ainult osalejate numbreid kasvatades, vaid ka sisult paremaid ja ladusamaid võistlusvõimalusi pakkudes," kommenteerib muutust Robotex Internationali tegevjuht Ave Laas.

Hea uudis on see, et Eesti võistlejad saavad kasutada sooduskoodi ROBIT18, mis annab 50% soodustuse võistlustel osalemiseks. Samuti jagab Robotex kõige silmapaistvamatele võistkondadele kutseid, mis tagavad tasuta paketi Robotexil osalemiseks ning enne sündmust korraldame ka mitmeid loose oma sotsiaalmeedia kanalites.

Päris pisikestele on esimesed võistlused ehk Insplay Roboliiga ja LEGO WeDo ilma osalustasuta. Veel on sellel aastal tasuta ka tüdrukute tuletõrjumise võistlus ja Taxify Challenge võistlus. Seda kõike vähemalt 15. oktoobrini, et motiveerida osalejaid varem registreeruma.

Robotex International 2018 toimub 30. novembrist kuni 2. detsembrini Tallinnas. Robootikasündmust Robotex International 2018 korraldab MTÜ Robotex, kaasates mitmeid partnereid, nende hulgas Starship, Startup Estonia, Taxify, Elisa, Tallinna tehnikaülikool ja Tartu ülikool. Tegemist on tehnoloogiaalase pereüritusega, kus toimub robootikavõistlusi igas vanuses osalejatele, Põhjamaade suurim robootika konverents ning esindatud on tipptehnoloogia ettevõtted nii Eestist kui ka väljastpoolt.

robotex.international

fb.com/RobotexInternational