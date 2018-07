Droonid, pumbad ja isetehtud raadiojaamad: koopas lõksus olevate Tai poiste elud sõltuvad paljuski tehnikast

On ka kolmas võimalus: oodata niikaua, kuni veetase langeb. See võib küll võtta mitu kuud, arvestades, et praegu on alles Kagu-Aasias võimust võtva vihmase hooaja algperiood. Samas on võimudel õnnestunud osa koopasüsteemist kuivaks pumbata - hinnatakse, et mõnedes lõikudes on veetase vähenenud koguni 40 protsenti. Sellele vaatamata püsib risk, et just selles osas, kus grupp lõksus on, võib tekkida üleujutus.

Tegelikult on ka neljas võimalus - puurimine. Kuna lõksusolijad on kinni võrdlemisi väikesel pinnal umbes 800 kuni 1000 meetri sügavusel, nõuaks selline lahendus aga väga suurt puurimistäpsust ja täpset koopa asukoha mõõtmist.

"Mõõtmisel on vaja mööda panna kõigest meetriga ja me puurime neist mööda vähemalt kilomeetri," ütles Gary Mitchell - briti spetsialist, kelle ühing BCRC on spetsialiseerunud just inimeste koobastest päästmisele. Ka need sukeldujad, kes esimesena lõksusolijatega kontakti said, on just sellesama ühingu liikmed. Ühendkuningriigis asuva BCRC liikmed üritavadki nüüd leida nüüd leida moodust, kuidas kõige täpsemalt mõõta koopa asukohta nii, et sinna puurida saaks.

Siinkohal võib abiks olla veel üks tehniline instrument - radiolokaator, mida kutsutakse Pease'i süsteemiks. Seade on näidanud, et suudab täpselt näidata esemete asukohta kuni läbi 300 meetri paksuse kalju. Seade on võimalik ehitada Tais müüdavatest komponentidest ning seega ei võtaks selle päästepaika kohale jõudmine palju aega.

Teoorias võiks sukeldujad viia sellise seadme koopasse,hädasolijate juurde ning pinnalolijad saaks seejärel selle signaali järgides otse koopasse puurida. Kogu plaani juures on üks suur "aga". "Me ei ütle, et selline võimalus ei toimi, aga see süsteem vajaks väga võimsat energiaallikat," ütles Mitchell. "Tavalises koopas piisaks 9-voldisest patareist, aga nii sügaval asuva koopa puhul räägime me auto või veoauto akust," ütles ta. Nagu teada, ei ole akud, elekter ja vesi aga väga hea kooslus.

Slanvetpani sõnul on kõige tõenäolisem lahendus siiski veetaseme vähendamine. Lisaks droonidele ja veealustele sõidukitele on PTEPP kohale vedanud ka oma võimsaimad pumbad: 75 tunni vältel on need võimelised ära pumpama 120 miljonit liitrit vett."See on meie jaoks igapäevaselt kasutusel olev varustus," ütles Slanvetpan.

Nagu näha, on päästeoperatsioonil kasutusel uute ja vanade tehnoloogiliste lahenduste segu, millest igal seadmel on päästeoperatsiooni õnnestumisel oma osa. Kuigi meedia püüab pildile enamasti kõige kõrgtehnoloogilisemaid lahendusi, on ka vanal tehnoloogial oluline roll.