Akende ja päikesepaneelidega IKEA põgenikutelk - lõppenud aasta parim disain

IKEA Better Shelter - ehk siis standardne kergesti kokku pandav põgenikutelk, võitis lõppenud aasta parima disaini preemia Beazley Design of The Year, mida jagab Londoni disainimuuseum. Võiduks tuli küll seljatada tugevaid konkurente nagu David Bowie Blackstar-albumi kaas või Lumose jalgrattakiiver, aga nagu žürii järeldas, on IKEA põgenikutelk andnud positiivse impulsi kogu maailmale.