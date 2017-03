20 aastat tulevikku vaatav salapärane projekt 797X: ehk miks suurus loeb

Projektil on olemas Boeingi-poolne volitus pakkumisteks, mõjukate lennuliinide ja rendifirmade toetus ja paistab, et nüüd viimaks ka nimi: 797X. Kummalisel kombel pole Boeing veel projekti tähistust kinnitanud, kuid mõistlik on eeldada, et ettevõte ei loobu 1956. aastal juurutatud nummerdamissüsteemist.

Millega täpsemalt on tegu? Teame, et projekt hõlmab laiakereliste lennukite perekonna kaht esindajat, millised peaksid järgmise kahekümne aasta jooksul endale haarama 2000–3000 lennuki suuruse tüki kommertslennundusturust. Ehkki neid on sageli nimetatud Boeingi mudeli 757 aseaineks, hõlmab kaasnev turuvõimalus nii ühe vahekäiguga kui ka mudeli 767 laadseid laiakerelisi lennukeid. Tõenäoliselt mahutab üks kavandatav reisilennuk umbes 220 reisijat ja suudab peatumata läbida 8300–11 100 kilomeetrit, vahendab FlightGlobal. Võimalik, et 797X-id hakkavad ära kasutama viimaks kasutusküpseks saanud tehnikaid nagu keskne raaljuhtimissüsteem, salongiõhu rõhu elektriline kontroll ja tiibade jääst puhastamise süsteemid, mida esmakordselt esitleti kümnendi eest Boeing 787 juures. Seotud lood: Pikimad lennuliinid maailmas: Kas keegi tahab nad kõik läbi lennata?

Boeing 737 Max - järgmise põlvkonna reisilennuk, tellimusi juba enam kui 3000 Tõenäoliselt leiab uue mudeliliini juures rakendust ka Washingtoni osariiki Everetti 777X tarbeks rajatud uut tüüpi komposiittiibade tootmise keskus. Keskuse eesmärgiks on toota senistest metallstruktuuridest tõhusamaid süsinikkiud-komponente sama hinnaga. Loe veel Eksklusiivsete mootoritega mudelitega 737 Max ja 777X algatatud tavast kõrvale kaldudes hakatakse 797X mudelite jaoks lennufirmadele kolmepoolse konkurentsi korras ilmselt pakkuma kuni kaht eri mootorivalikut. Tõenäoliselt jõuavad pakkumiste hulka mõni 180 kN suuruse tõukejõuga versioon CMF Internationali mootorist LEAP, Pratti ja Whitney teise põlvkonna mitmekäiguline turboventilaatormootor ning Rolls-Royce’i kontseptuaallahendus Advance. Kuna arvestatav hulk vajalikust tehnikast on juba välja töötatud ja turule toodud, kujuneb 797X juures Boeingule suurimaks väljakutseks toimiva turundusstrateegia väljatöötamine. Tootja peab suutma leida soodsaima lahenduse olukorras, kus liiga suure laiakerelise mudeli eelised kipuvad kattuma mudeli Airbus A330-800neo pakutavate hüvedega, liiga väike konstruktsioon aga hakkaks konkureerima mudeliga A321neoLR. 797X peab saama „täpselt paras“ nagu puder kolme karu muinasjutus. Seesugune sihtmärgiline täpsus on lennukitööstuse vallas olnud seni üsna tavatu. Tuleb tunnistada, et suurem osa 797X kohta käivast teabest rajaneb spekulatsioonidel või pärineb hästiinformeeritud klientidelt. Edaspidi peab projekti teemalist avalikku diskussiooni hakkama suunama ettevõte Boeing ise. Aasta esimeses pooles tegeleb lennukitootja eeldatavasti peamiselt mudeli 737 Max 10X avalikustamisega. Mudelit esitletakse üldsusele esmakordselt Pariisi lennundusmessil. Kindlasti järgneb sellele aga peagi üksikasjalisem teave 797X kohta — alates programmi nime ametlikust kinnitamisest. Allikas: Flight International.