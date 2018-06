Üllatav seos: jalgpallurite hümnilaulmisest võib välja lugeda selle, kuidas neil mäng õnnestub

Innukate lauljate kaitse pidas paremini

Ja tulemused? Leiti, et esituse kirglikkus või loidus ennustas seda, kuidas meeskonnal hiljem mängus läks, päris hästi. Üks tähelepanekuid, mille teadlased tegid, oli see, et need meeskonnad, kes üheskoos võimsalt hümni kaasa laulsid, olid üldiselt kaitses paremad ja lasid endale vähem väravaid lüüa kui loiud kaasalauljad. Kirglikum hümniesitus siiski väravate löömisele kaasa ei aidanud.

Veel selgus uurimusest, et play-off-faasis viitas kirglik laulmine suuremale võidutõenäosusele. Alagrupis see otseselt võitu või kaotust ei ennustanud.

Näiteks tõi Slater, et nii Šveitsi kui Hispaania koondised laulsid hümne kaasa üsna vähese kirega (tõsi, Hispaania hümnil polegi ametlikke sõnu). Kumbki meeskond veerandfinaalidest edasi ei pääsenud. Kontrastina olid kõige kirglikumate hümniesitajate seas Wales ja Itaalia. Itaalia jõudis veerand- ja Wales lausa poolfinaali. Ka EM-i võitnud Portugal skooris kirglikkusskaalal tublilt.

Peruu koondislased kirglikult hümni kaasa laulmas. Kasu sellest Taani vastu siiski polnud. Reuters

Usaldusväärsem kui kaheksajalg

Teadlased arvavad, et see, kuidas ja millise meeleoluga meeskond hümni esitab, viitab otseselt sellele, kui tugev harmoonia ja ühtekuuluvustunne („meie“ vs „nemad“) tiimis valitseb.

Samas ei viita kirglikum hümnilaulmine sellele, et meeskond ise end favoriidiks peaks või enda võiduvõimalusi paremaks hindaks, sest nii kirglikku kui loidu laulmist esines nii eeldatavalt nõrgemate kui tugevamate meeskondade seas.

Seega, ütleb Matthew Slater, tasub täitsa silma peal hoida, kuidas meeskonnad mängu alguses laulavad ja kui vaja sõpradega panuseid teha, võib see pilt väikseks salarelvaks osutuda. Ikka usaldusväärsem kui näiteks kaheksajala tegemiste pealt vaadata.