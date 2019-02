Teadlased on loonud tehisintellektist tekstikirjutaja, mida võiks kasutada valeuudiste koostamiseks

Selle asemel, et koguda andmeid internetist valimatult, mis oleks tekitanud palju segast informatsiooni, otsib süsteem ainult linkide jagamise platvormi Reddit postitatud lehekülgi. Andmed sisaldavad ainult linke, mis on kogunud „karma” kolm või üle selle, mis tähendab, et vähemalt kolm inimest on hinnanud sisu väärtuslikuks.

Tehisintellekt loob teksti sõna-sõnalt. Tulemus on tihti sidus, aga harva tõene – kõik tsitaadid ja viited on fabritseeritud. Laused põhinevad juba varem internetis avaldatud informatsioonil, aga selle informatsiooni kompositsioon on mõeldud unikaalsena.

Mõnikord väljastab süsteem tekstilõike, mis ei oma struktuurilisele mõtet või sisaldavad naljakaid vigu.

OpenAI ei ole teiste samas valdkonnas tegutsejate hulgas eriti populaarne. „Neil on palju raha ja nad tootavad palju seltskonnatrikke,” ütles California ülikooli Berkeleys arvutiteaduse abiprofessor Benjamin Recht.

Teine allikas ütles, et OpenAI tähelepanu saamise jõupingutustel on negatiivne mõju teadusele ning tõi välja, et teadustöö, mis avaldati koos OpenAI teadaandega, ei ole eelnevalt retsenseeritud.

„Mõte, et tehisintellekti uurijad peaksid mõtlema oma toodangu tagajärgedele, on uskumatult tähtis,” ütles Recht siiski.

OpenAI teatas, et tahab, et nende tehnoloogia tekitaks debati selle üle, kuidas sellist tehisintellekti peaks kasutama ja kontrollima.