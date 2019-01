Teadlased: „helirünnaku” USA saatkonnale Havannas võisid toime panna ritsikad

„Salvestusel on kindlasti ritsikas, mis kuulub samasse gruppi,” ütles Lincolni ülikooli tunnetusbioloogia professor Fernando Montealegre-Zapata. „Selle Kariibi liigi kutse on umbes seitse kilohertsi ja seda antakse ebatavaliselt suurel kiirusel, mis tekitab inimestele pideva terava sirina tunde.”

Lõuna-Ameerikas üles kasvanud Montealegre-Zapata meenutas, et kogus sarnastest liikidest ritsikaid lapsena ja hoidis neid vangistuses oma toas. Üks neist äratas ta öösel oma läbilõikava terava heliga.

Heliallika tuvastamine ei tähenda, ei mingit rünnakut ei ole toimunud, aga see tekitab kahtlusi selles, et diplomaatide terviseprobleemid tekitas see konkreetne heli.

Pennsylvania ülikooli arstid kontrollisid ligi kaht tosinat saatkonna töötajat. Eelmise aasta märtsis jõuti järeldusele, et diplomaatidel olid põrutuselaadsed vigastused. Teised meditsiinieksperdid on aga need järeldused vaidlustanud, väites, et arstid tõlgendasid uuringute tulemusi valesti.

Mitte kõik diplomaadid ei teatanud ebatavalistest helidest, kui haigestusid, ja helide kirjeldused varieerusid isikuti.