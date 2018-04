Teadlased avastasid midagi eriskummalist, mis juhtub Barcelonas, kui Lionel Messi värava lööb

Lisaks avastas Díaze tiim ka väiksema värisemisefekti siis, kui Camp Noul toimuvad rokk- ja poppkontserdid. Mõõdetud näitena tuuakse esile Bruce Springsteeni esinemine 2016. aastal.

Ekraanitõmmis

"Spektrogramm näitab aega vs sagedust, värvid energiataset. Kui te märkate, siis väravate tähistamise ajal on energia jagatud 1-10Hz vahel, samas on rokk-kontserdil palju harmoonilisemad struktuurid, energia jaguneb täpsemateks amplituudideks," selgitas Díaz. "See on sellepärast, et inimesed ei hüppa üles-alla, vaid tantsivad. See on rütm."

Ta ütles ka, et kui alguses oli nende projekti eesmärk saada rahvas rohkem seismoloogiast kui teadusvaldkonnast huvituma, siis tulemused võivad kujuneda üpris praktilisteks.

"Võisime alustada lõbusa projektina, kuid selle teaduslikud tulemused annavad teada, kuidas erinevad struktuurid ja hooned vibreerivad siis, kui inimesed teatud moodi liiguvad. Kindlasti on meie tulemustes tuleviku ehitusi silmas pidades potentsiaali," lausus Díaz.