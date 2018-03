Miks eestlased kardavad gripivaktsiini?

Statistika näitab, et oleme Euroopas üks vähim gripi vastu vaktsineeritud rahvas, kuigi periood, mil haigusesse nakatuda on eriti pikk, praktiliselt pool aastat sügisestest nullkraadistest ilmadest kuni kevadesoojade saabumiseni. Terviseameti andmetel on Eestis maksimaalne saavutatud vaktsineerimise tase 4%, Euroopa Liidus keskmiselt 56%. Milline vahe!?

Miks see nii on, miks põlgavad eestlased selle lihtsa abinõu ära?