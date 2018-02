Iidsed joonised rikutud: veokijuht sõitis üle Peruu kuulsate Nazca geoglüüfide

Peruu kultuurministeeriumi teatel ignoreeris veokijuht hoiatussilte ja sõitis laupäeval üle UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvate kuulsate jooniste, mis asuvad Peruu lõunaosas kõrbes.

Arheoloogilisse keelupiirkonda sattunud auto sõitis ringi alal, mille suuruseks on 50 korda 100 meetrit. Veok jättis kõrbesse sügavaid jälgi ja kahju sai kolm geoglüüfi.

40-aastane autojuht nimega Jainer Jesus Flores Vigo võeti samal õhtul Nazca linna lähistel kinni ja lasti hiljem taas vabadusse, ütles ministeerium.

Veoki jäetud jäljed. AFP/Peruu kultuuriministeerium.

Nazca geoglüüfid asuvad Nazca kõrbes kõrgel, kuiva kliimaga tuulevaiksel platool Peruu lõunaosas pealinnast Limast umbes 400 km lõuna pool. Need kuuluvad aastast 1994 UNESCO maailmapärandi nimistusse.

Teadlaste hinnangul on geoglüüfid loodud ajavahemikul 500 eKr – 500 pKr.

Joonised on tehtud maapinnalt punakate veerkivide eemaldamise teel, mille alt on paljastunud heledam pinnas.

Geoglüüfe on sadu. Kogu piirkonna ulatus, kus need asuvad, on 450 km2. Mõned geoglüüfid on lihtsad jooned, on geomeetrilisi kujundeid, aga ka puude ja lillede jooniseid. Umbes 70 geoglüüfi on zoomorfsed ehk kujutavad linde, kalu, loomi ning inimesi. Suurimate jooniste mõõtmed küündivad 370 meetrini. Geoglüüfe näeb lennukilt, aga neid on võimalik vaadelda ka lähedalasuvatelt mäenõlvadelt.

"Astronaut". AFP

Jooniste otstarbe osas lähevad teadlaste arvamused lahku, kuid üldiselt omistatakse nende loomisele mingit laadi religioosset tagamõtet - näiteks arvatakse, et need loodi selleks, et kunagiste Nazca elanike jumalad neid taevast näeksid.

Peruu avaliku korra ministeerium nõudis iidseid jooniseid rikkunud veokimehele 5000 soli (umbes 1200 eurot) suurust trahvi ja üheksa kuu pikkust tingimisi vangistust. ABC News vahendab, et ajalehe Peru21 teatel öelnud üks asjaga seotud kohtunik siiski, et pole piisavalt tõendeid väitmaks, et veokimees meelega arheoloogilist pärandit rikkus.