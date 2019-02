FOTOD | Teadlased protesteerivad Stenbocki maja eest teaduse viletsa rahastamise vastu

Pool tundi enne seda kogunesid valitsushoone ette kümned teadlased, keda häirib teaduse vähene rahastamine ja kes nõuavad rahastamise suurendamist.

Teadlased on juba mõnda aega kritiseerinud Jüri Ratase valitsust selle eest, et teaduse rahastamise tase on jäänud väga madalaks. Ratas on kinnitanud soovi tõsta teaduse rahastamise tase ühele protsendile SKT-st, aga tegelikud sammud pole lubadustele järele jõudnud.

Minister Mailis Reps: toetan teadlaste lisaraha soovi

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles, et toetab teadlaste püüdlusi saada lisaraha ning kinnitas, et kogu teadusleppe sihiks seatud üks protsent SKP-st jõuab kas teadusasutuste või ettevõtete kaudu teadlasteni, teatas haridusministeerium.

"Toetan kahel käel teaduse lisarahastuse püüdlusi," sõnas Reps. "Praegu käib arutelu, kuhu ja kuidas teaduse lisaraha suunata nii, et see tooks Eesti ühiskonnale ja majandusele kõige enam kasu. Arutelu tulemusena sündivad ettepanekud on sisendiks riigi järgmise eelarvestrateegia protsessile. Mõistagi tuleb arvestada ka uue koalitsiooni otsuseid ning koostatava uue teadus- ja arendustegevuse strateegia valikutega."

Minister lisas, et senistes aruteludes ei ole tegeletud raha jagamisega teadlaste ja ettevõtete vahel. "Kogu lisarahastus jõuab teadussüsteemi – kas teadusasutustesse või ettevõtetesse ning seeläbi teadlasteni. Mõistan, et teadlaste ootused on kõrgel ja loodan väga, et lisarahastus siiski tuleb ning seda vaatamata praegu võetud teravamatele toonidele."

Teadusraha võimalikku indikatiivset jaotust arutati eelmisel nädalal valitsuse majanduskomisjonis.