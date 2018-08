Edukas Eesti ettevõte hakkab koostöös Tartu Ülikooliga puidutööstust arendama

„Kahtlemata on Eestis ja kogu maailmas suur vajadus ja võimalus väärindada puitu ja biomassi uuel tehnoloogilisel tasemel ning ülikool on valmis koostööks kõikide ettevõtetega, kes näevad selles perspektiivi ning on valmis ka koostööd rahastama,“ tunnustas Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura Graanul Investi algatust. „Eriti rõõmustav on ettevõtte plaan toetada doktoriõpet.“

Graanul Investi teadus- ja arendusjuht Peep Pitk väljendas heameelt, et on leidnud Tartu Ülikoolis kohaliku teaduspartneri, kes on pööranud näo ka tööstuse poole ning on valmis panustama rakenduslikuma suunitlusega koostöösse erasektoriga. „Oleme koostöös partneritega rajamas innovaatilist puidu fraktsioneerimise katsetehast ning koostöö TÜ-ga aitab leida parimaid lahendusi protsesside optimeerimiseks ja toodete arendamiseks.“