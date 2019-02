Belgias kaotas 33-aastane naine lihasööjabakteri tõttu mõlemad käed ja jalad

Jõulude ja uue aasta vahel jäi Tara lühikeseks ajaks väga haigeks. Alguses näis see olevat raske gripp, aga et tal olid seletamatud valud ja ta ei saanud enam käia, läks ta haiglasse. Seal leiti tema veres vaid üsna madal infektsioonitase ja ta saadeti koju, vahendab Het Laatste Nieuws.

„Ühel päeval oli infektsioon kahekordistunud. Ta oksendas pidevalt ja ta rind oli veripunane. Kui ta hakkas rinnas ka survet tundma, viidi Tara kiirabiga teise haiglasse,” rääkis abikaasa Birger Buydens.

Vaid 12 tundi hiljem viisid arstid Tara kunstlikku koomasse. Kõik elutähtsad organid ütlesid üles peale südame.

„31. detsembril saime me kohutava uudise, et Tara keha oli nakatunud lihasööjabakteriga. Bakteriga, mis oli sisse tunginud kahe varba vahelt. Arstid andsid Tarale suuri doose antibiootikume. Need olid uskumatult pikad tunnid ja päevad täis teadmatust. Pärast kümmekonda päeva hakkasime me üha sagedamini kuulma, et asjad on pöördumas,” rääkis Buytens.

Aga oli veel üks probleem: päev päeva järel suri üha rohkem kudet. Arstid ei suutnud kudede suremist enam tagasi hoida, mistõttu pidid nad jalad ja käed amputeerima.

„See, mis algas ühelt sõrmelt, lõppes käsivartel ja mõlemal jalal ülalpool põlvi,” ütles Buytens. „Must värv liikus mööda tema nahka üles nagu varas öösel. Me olime täiesti võimetud. Arstid amputeerisid poole tema käsivartest. Seejärel kaotas Tara oma põlved ja sääred. Enamik normaalseid asju olid proovilepanek: tualetis käimine, voodist tõusmine, hammaste pesemine... Tegelikkus, mille kohta sa soovid, et see oleks õudusunenägu.”

Võimalus lihasööjabakter saada on kaduvväike: selle saab 0,16-0,24 inimest 100 000-st. Sellest arvust on nende hulk, kellel tuleb kõik neli jäset amputeerida hoopiski olematu.